Hun havde ikke regnet med, at hun så hurtigt skulle hjem til Danmark igen.

For Kathrine Heindahl stortrives i udlandet.

Eller 'Håndbold-Heindahl' gør i hver fald. Hun har det som en fisk i vandet. På den private front har Kathrine kæmpet lidt mere med tingene.

Og det er den primære årsag til, at hun til sommer har valgt at bytte CSKA Moskva ud med Team Esbjerg.

»Der har været rigtig meget ensomhed for mig i Rusland, fordi landet blev lukket så markant ned. Så coronaen har gjort det til et andet ophold, end jeg havde regnet med,« siger en ærlig Kathrine Heindahl og fortsætter:

»Mine forældre har ikke været derovre endnu. Det har ikke kunnet lade sig gøre. Og Kasper (Kathrine Heindahls mand, red.) måtte først komme med mig derover efter det første år,« siger landsholdsspilleren.

»Hele sidste sæson havde jeg samlet set 14 dage, hvor jeg kunne se Kasper og min familie. Fire dage på 24 timer enten før eller efter en landsholdssamling. Og så ti dages ferie mellem jul og nytår. Og det har sgu været hårdt, at det ikke var mere.«

»I det hele taget er der mange ting, der er rigtig besværlige i Rusland. Det er alt andet end sådan, som vi kender det i Danmark. Men jeg har elsket at være der, for du lærer så sindssygt meget både personligt og spillemæssigt,« siger 29-årige Heindahl.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Derfor understreger hun også, at hun på ingen måde fortryder sit valg. Det har opholdet været en for stor succes til på andre parametre end det private.

»Jeg har altid sagt til mig selv, at når jeg går på håndboldbanen, så er det ikke for at skulle have en masse bedste veninder. Jeg er der for at vinde, og jeg har nydt det der med, at det er det, det har handlet om i Rusland – det er ikke så meget pusse-nusse som i Danmark.«

»I Danmark er en håndboldklub en arbejdsplads, hvor man også skal have det godt. Det er meget mere koldt og kynisk i Rusland, og det har jeg altid gået og overbevist mig selv om, at jeg kunne trives i. Og det er mega fedt at mærke, at jeg havde ret i den forestilling.«

»Samtidig føler jeg, at jeg er lykkedes med min personlighed og de værdier, jeg gerne har villet bevare, selvom det er mere kynisk. Selvom jeg ikke kan tale med halvdelen af holdet, fordi de ikke kan engelsk, så er de stadig kommet og har været sindssygt kede af, at jeg ikke har forlænget. Det tager jeg som et kæmpe skulderklap,« siger hun og tilføjer:

»Derfor er skiftet til Rusland det bedste, jeg har gjort for mig selv og min karriere.«

»Så havde du spurgt mig for et par måneder siden, ville jeg sige, at jeg blev ude (i udlandet, red.). Men da Esbjerg tog kontakten, kunne jeg godt mærke, at det boblede inden i mig for at komme hjem og forene topambitioner med at bo tættere på familie og venner,« siger Heindahl.

Og landsholdsstjernen gør netop meget ud af at forklare, at skiftet ikke er et udtryk for manglende ambitioner.

Team Esbjerg er i gang med at lave et hold, der kan spille med om Champions League-titlen, og det vil Heindahl gerne være en del af.

»Team Esbjerg har et sindssygt spændende projekt, og de har etableret sig i toppen af både den danske liga og Champions League. Så man behøver ikke at tage til Østeuropa nu for at spille med om de helt store ting – sådan har det ellers været tidligere,« siger Heindahl, der også har en anden agenda med skiftet.

For i Esbjerg kommer hun til at arbejde sammen på daglig basis med Jesper Jensen, og det skulle også smitte positivt af på hendes landsholdskarriere.

»OL i 2024 er et kæmpe stort mål for mig at komme med til, og jeg håber da ved at arbejde sammen med Jesper på den her måde, at jeg lærer ham og hans ideer endnu bedre at kende. Og det skulle selvfølgelig også gerne gavne mig som landsholdsspiller,« siger hun.