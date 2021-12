Hun er ikke meget for at snakke om sig selv. Faktisk overhovedet ikke.

Men der var ingen vej udenom for den danske landsholdsmålmand Althea Reinhardt onsdag aften. I den første mellemrundekamp mod Ungarn leverede hun således en pragtpræstation i storsejren på 30-19 og blev efterfølgende kåret til kampens spiller.

Den var der nok ikke så mange, der havde set komme på forhånd, og B.T.s sportskommentator Søren Paaske var således også overrasket over, at Odense-keeperen blev valgt fra start over den bundrutinerede Sandra Toft.

Men sådan havde hovedpersonen det ikke selv. Hun vidste det nemlig allerede, da hun vågnede i morges.

»Jeg fik besked om, at jeg skulle starte inde, på hotellet i går (tirsdag, red.). Jeg er et meget struktureret menneske, og der bliver set en del video, så det er selvfølgelig dejligt at vide det i god tid,« forklarer den 25-årige målmand, der blev kåret til kampens spiller.

Tidligere har målmandshierarkiet været noget mere fastlåst med Sandra Toft som det klare førstevalg, men sådan er det ikke længere, og det glæder Reinhardt sig over.

»Jeg føler, at jeg har fået mere international erfaring, og det er det, der gør, at jeg starter i dag,« siger hun og fortsætter:

»Det er fedt med spilletid, og det er fedt, at Sandra og jeg kan hjælpe hinanden så meget, som vi gør. Vi har et super fedt makkerskab, og det er bare fedt, at vi har bygget mere og mere på.«

Var du overrasket over, at du skulle starte inde?

»Jeg vil ikke sige, jeg er overrasket. Jeg er superglad for at få sådan en kamp som i dag, og jeg synes, at Jesper klart har meldt ud, at vi er lige, så det er bare fedt at få lov.«

Reinhardt diskede op med store redninger fra kampens begyndelse og helt til slut. Dermed sendte hun også et klart signal til landstræneren om, at hun er, hvor hun skal være, og at Danmark råder over to målmænd i verdensklasse ved årets VM-slutrunde.

Derfor var den danske landstræner også en yderst tilfreds mand, da han efter den stensikre sejr skulle sætte ord på beslutningen om at vælge Althea Reinhardt over Sandra Toft.

»Vi håber og tror på, at det bliver en lang turnering, og det vil sige, at vi skal have dem begge med hele vejen. De er skidegode begge to, så det er en ret klar plan, og vi stoler på dem.«

Tidligere har hierarkiet mellem de to været meget klart. Har det ændret sig nu?

»De er fuldstændig lige, og det har vi sagt fra start af. Det har Sandra og Althea også næsten selv bestemt. De har enorm selvtillid begge, men har også kæmpe respekt for den anden og synes, den anden er super dygtig. De har et fantastisk samarbejde og er meget både konkurrenter og kammerater.«

Næste opgave for Danmark venter fredag, når det gælder Tjekkiet, inden de søndag spiller den sidste kamp ved mellemrunden mod Tyskland.