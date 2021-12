Danmark vandt 30-19 over Ungarn og er fortsat ubesejret ved VM.

Danskerne fik en svær start på kampen, men de fik hurtigt justeret tingene og bragte sig selv i førersædet. Og herfra så de sig aldrig tilbage.

Anne Mette Hansen & co. er nu blot en enkelt sejr fra at booke en plads i kvartfinalerne - den kan komme på fredag, hvor Danmark møder Tjekkiet.

Herunder kan du se B.T.s karakterer til de danske spillere.

Uden for bedømmelse.

Fik overraskende chancen fra start. Og den greb hun med en sikker harpiksklistrende hånd. Althea Reinhardt var fuldstændig fænomenal. Verdensklasse - intet mindre. Gad vide, om vi kan se et dronningeskifte på målvogterpositionen til dette VM?

I ren bulldozer-stil bragede Anne Mette Hansen gennem det ungarske forsvar efter behag. Hendes overlegne fysik satte igen og igen det ungarske forsvar skakmat. Der var mål, lækre afleveringer - og så I den elegante scoring på straffekast? Sublim kamp fra stjernen.

Friis fik minutter i benene, da kampen var afgjort. Og hun nåede at sætte to scoringer i kassen.

Der er en grund til, at hun en gang blev kaldt for 'en bjørn' af en træner i den danske liga. Heindahl er ekstremt stærk, og det fik de ungarske spillere at mærke. Både i forsvaret, hvor de fik masser af slag - og i angrebet, hvor hun satte screeninger, som var umulige at komme udenom. Et par afbrændere er det eneste, der trækker ned.

Fin kamp fra Kristina Jørgensen. Nogle gange kan det se lidt hektisk ud, men man skal ikke undervurdere, hvor meget migræne hun giver modstandernes forsvar. Defensivt var Jørgensen også på højt niveau.

Forsvarschefen var lidt for uskarp i kontraspillet, hvor hun manglede power og præcision i sine skud. Hun skal finde noget mere kvalitet i den del af spillet, inden Danmark møder hold fra allerøverste hylde. Hendes forsvarsspil begyndte lidt usikkert, men her fik hun spillet sig gevaldigt op.

Burgaard blev sendt på banen, da Mette Tranborg var ved siden af sig selv i kampens indledende fase. Og 'Bur' havde en stor aktie i, at det danske angrebsspil blev mere sikkert og langt mere farligt. Hun rullede det meste af repertoiret ud og lavede en flot præstation. I forsvaret blev hun så sendt ud efter pommes i cafeteriet i et par sekvenser - men det tager vi med.

Hun havde glemt sigtekornet ude i omklædningsrummet i første halvleg. Her var Lærke Nolsøe langt mere ineffektiv, end vi ellers har set hende ved dette VM. Men klasse fornægter sig ikke, og hun endte med at spille sig op.

Tranborg var rystende usikker i sit forsvarsspil fra kampens start - og det var ikke meget bedre i angrebet. Derfor blev hun også hurtigt flået ud på bænken af Jesper Jensen. Da hun igen fik chancen, var det med en større ro. Men helt imponerende blev det aldrig.

Fik igen lov at vise sig frem, da spændingen var forduftet. Det kan være en svær størrelse, men unge Møller viste igen, at hun sagtens kan begå sig på dette niveau.

'Speedy Gonzales' fik igen plads i startopstillingen, og hun bidrog med masser af tempo og initiativ til det danske angreb. I starten var det lidt for hektisk, men Højlund fandt hurtigt det rigtige spændingsniveau.

Endnu en bundsolid indsats fra Odense-stregspilleren. Driftssikker i forsvaret og (rimelig) scoringssikker i angrebet. Hun er virkelig ved at manifestere sig som en nøglespiller på landsholdet.

Uden for bedømmelse.

Simone Petersen drev gæk med ungarerne og ydmygede dem flere gange med finurlige afleveringer ind til stregen mellem benene. Dejligt med den slags lækkerier!

Kom på scoringstavlen med et enkelt mål og var ellers ret anonym i angrebet. Hun havde nogle problemer i defensiven i samarbejdet med Burgaard og Tranborg, men alt i alt var det en acceptabel indsats.

Trods en dårlig dansk start rystede landstræneren ikke på hånden. Han behøvede ikke engang tage en timeout, men fik alligevel justeret tingene og bragte noget ro ind i spillet - og spillerne. Jesper Jensen fik også endnu en gang fordelt ressourcerne fint - ja, det var noget nær en perfekt kamp for ham.