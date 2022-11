Lyt til artiklen

For tredje gang på 9 år er håndboldeksperten Daniel Svensson blevet diagnosticeret med kræft. Seneste tilfælde var i sommer.

Det fortæller Daniel Svensson selv i et opslag, han har delt på Instagram.

'Tredje gang er ikke lykkens, men SIDSTE gang!! Nu gider jeg nemlig ikke mere. Slut! Sommeren bød på mange oplevelser. En af dem var en kræfttumor på min højre nyre. Heldigvis opdaget tidligt, takket været min blindtarmsoperation', skriver Daniel Svensson.

Daniel Svensson er kræftfri i dag – og denne gang krævede det ikke behandling, men en operation, forklarer Daniel Svensson til B.T.:

Daniel Svensson sammen med Karina Frimodt, da de var et dansepar i Vild med dans i 2017. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Daniel Svensson sammen med Karina Frimodt, da de var et dansepar i Vild med dans i 2017. Foto: Sarah Christine Nørgaard

»Selvfølgelig har det været voldsomt. I maj perforerede min blindtarm – under en biltur kunne jeg nærmest ikke føre bilen. Jeg kommer på hospitalet og får lavet en scanning, hvor jeg får at vide, at jeg skal opereres. På scanningen kan de også se, at der sidder noget på min nyre.«

»Under operationen sprænger min blindtarm, så der går en måned, før jeg kan få taget en scanning af min nyre. Den får jeg i slut juni, og der får jeg svaret, at der sidder en tumor med nyrekræft.«

Daniel Svensson fortæller, at han efterfølgende fik fat i en ledende læge. De bliver enige om, at den skal opereres ud:

»Heldigvis blev den fanget så tidligt, så den blev indkapslet. Den har ikke spredt sig, og normalt opdager de kun sådan en tumor, hvis den er tre eller fire gange større. Men det kunne de på grund af min blindtarmsbetændelse.«

»Så det var lidt held i uheld,« siger Daniel Svensson, der er håndboldekspert på TV 2 Sport.

Kræften er nu væk, og Daniel Svensson skal nu løbende kontrolleres i yderligere tjek.

I 2013 fik han konstateret kræft første gang – anden gang i 2016. Og nu denne tredje gang.

»Det har været hårdt, også med to operationer på en sommer. Men qua det, jeg har været igennem, så tager jeg det, som det er. Det har vist sig at være en styrke for mig.«

Svensson spillede adskillige år i Skjern. Foto: Morten Stricker Vis mere Svensson spillede adskillige år i Skjern. Foto: Morten Stricker

»Jeg har også en helt utrolig støtte i min kæreste og familie. Det har været en enorm begivenhedsrig tid, da min kæreste og jeg også har gået i fertilitetsbehandling. Så vi har nærmest gået frem og tilbage mellem de to afdelinger.«

Daniel Svensson og kæresten Caroline venter en lille søn til foråret.

»Det går rigtig godt. Han spjætter og bevæger sig. Det er utrolig livsbekræftende.«

Tidligere var Daniel Svensson professionel håndboldspiller, indtil han indstillede karrieren i 2017 i Skjern.

I efteråret mistede han et job som kommerciel direktør i Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark, efter det var kommet frem, at der var forsikringsrod med spillernes kontrakter i håndbold Ajax København, hvor Svensson havde været direktør.