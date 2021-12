Selvom de gør, hvad de kan, for at holde den væk, spøger den ubudne gæst ved årets VM. Gæsten, ingen vil have med til bords.

Coronavirus, der ved en positiv test giver ti dage i isolation, og årets slutrunde i håndbold er desværre ikke gået fri.

Østrig har haft en del tilfælde – noget, der er blevet opdaget i forbindelse med ankomst. Ungarn er blevet ramt, og mandag kom det så frem, at Kroatien også har et par tilfælde.

»Jeg tror, hver gang vi tager en test, har vi lige en halv time, hvor man tænker ‘hvad nu hvis’, og så hører man om kroaterne, der har fået et par positive nu og er ti dage i karantæne. Det ville være løgn at sige, det ikke fylder,« siger landstræner Jesper Jensen.

Coronavirus er noget, der har fyldt meget i snart to år, og det betyder også, at både han og spillerne er vant til at tage forholdsregler hjemmefra.

»Vi er alle vant til fra klubberne at blive testet. Vi har lært at leve med det, men at bilde sig ind, at det ikke fylder i bevidstheden, er en fejl. Selvfølgelig gør det det. Det er en enorm konsekvens, det ville have, hvis det sker,« siger landstræneren.

Hos spillerne, der har haft de første kampe i Granollers uden udbrud hverken hos den danske trup eller modstandernes, er der indtil nu nogenlunde ro.

Men de ved også godt, det handler om at passe godt på.

Cheftræner Jesper Jensen, Mette Tranborg, Line Haugsted og Simone Böhme ankommer til dagens pressemøde i Barcelona, tirdag den 7 december 2021. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

»Jeg synes ikke, det fylder så meget endnu. Det kommer an på, hvor hurtigt det spreder sig. Det er aldrig fedt at høre, at det begynder at sprede sig lidt i den anden halvdel. Det kan have store konsekvenser, hvis det spreder sig for meget,« siger Mette Tranborg.

Fra start har de på holdet lavet klare regler. Man opholder sig ikke på steder med mange mennesker, skal man have en kaffe, er det to-go, og så er de generelt opmærksomme, når de går ud.

Kommer der en stor gruppe gående, går de over på den anden side. Og særligt de seneste meldinger om udbrud hos Kroatien gør, at man lige tænker sig om en ekstra gang, fortæller landsholdsprofilen Kathrine Heindahl.

»Jeg synes, da man hørte Kroatien fik tilfælde i går (mandag, red.), tænker man: ‘Okay, vi er ved at være så langt henne, at det nok ikke er slæbt med udefra’. Det sætter lige gang i nogle tanker om, hvor pokker de har fået det henne. Men vi er meget velovervejede mennesker. Vi har klare retningslinjer, det er nemt at navigere i, og derfor har vi ikke dårlige tanker om at gå en tur. Det fylder selvfølgelig, og vi forsøger virkelig at efterleve de coronaregler, vi har haft tidligere også, og hvordan vi også levede i Herning sidste år. Der bliver nogle rutiner,« siger Kathrine Heindahl.

Noget, der giver landsholdet tryghed, er, at der nu bliver foretaget flere test – blandt andet på Danmarks opfordring.

Tidligere var det 'kun' efter hver hele runde, som gruppespil og mellemrunde, spillerne blev testet, men nu er det hver morgen på kampdage, at spillerne skal igennem en kviktest.

Det giver en ro, understreger både Mette Tranborg og Kathrine Heindahl, for selvom alle er vaccinerede, er det ikke en garanti. Samtidig mindsker det forhåbentlig risikoen for store udbrud, siger landstræneren.

»Det giver en ro, så det ikke spreder sig så meget. Skulle der være en, der løber ind i det, så spreder det sig forhåbentlig ikke til et helt hold,« siger Jesper Jensen.