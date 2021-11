For anden gang i golfkarrieren kan Joachim B. Hansen fejre en triumf på European Tour.

Søndag strøg han således helt til tops i Dubai Championship.

Det er nærmest præcist et år siden, at han første gang triumferede på touren. Sidste skete det i Joburg Open i november sidste år.

På den sidste dag søndag i Dubai leverede 31-årige Hansen en stabil runde og var i front for turneringen under hele runden.

Inden sidste runde delte Hansen førstepladsen med Laporta, men danskeren strøg alene i spidsen, da han indledte sidste runde med en birdie.

Hansen fastholdt sin soloføring med birdien på syvende hul, og da han leverede endnu en birdie på tiende hul, kom han for første gang foran med to slag i finalerunden.

Laporta svarede dog tilbage og reducerede igen afstanden til bare ét slag, så spændingen var intakt til det sidste.

Således også på sidste hul, som har været banens nemmeste i turneringen. Her holdt Hansen nerverne i ro og gik hullet i par, efter at Laporta havde været meget tæt på at lave en birdie.

Nu gik de begge i par, og danskeren sejrede dermed med et slag ned til Laporta samt Bernd Wiesberger, der havde afsluttet runden forinden.

Med sejren er Hansen også klar til næste uges sæsonfinale i Dubai. Han havde brug for en triumf for at få adgang til den prestigefyldte turnering.

Thorbjørn Olesen fik også en fin afslutning på turneringen, da han gik sidste runde i seks slag under par. Han avancerede dermed til en delt syvendeplads.

Jeff Winther sluttede sidst af alle, der fredag klarede cuttet til finalerunderne.