'Vi kan da ikke spille, mand, kan du spille?'

Lars Høgh og journalisten Jakob Kvist udkommer mandag med målmandslegendens selvbiografi, 'Der er antal på alt'.

En bog, hvor Høgh kigger tilbage på sit liv – på tiden i OB, på landsholdsoplevelserne, på sin kræftdiagnose og meget mere.

Politiken bringer et kapitel fra bogen. Et kapitel, der zoomer ind på sommerens EM-slutrunde og det ufattelige drama, landsholdsspillerne og fodbold-Danmark var førstehåndsvidner til, da Christian Eriksen pludselig kollapsede i åbningskampen hjemme mod Finland.

TOPSHOT - Denmark's players escort Denmark's midfielder Christian Eriksen (C) as he is evacuated after collapsing on the pitch during the UEFA EURO 2020 Group B football match between Denmark and Finland at the Parken Stadium in Copenhagen on June 12, 2021.

Lars Høgh husker tilbage på det kaos, der opstod i omklædningsrummet, da de chokerede landsholdsspillere skulle afgøre, om EM-kampen skulle færdigspilles. Selv havde Lars Høgh overværet episoden fra tribunen – og tårerne begyndte at trille ned ad hans kinder kort efter, at Eriksen var faldet om.

Senere befandt han sig i det danske omklædningsrum – sammen med de spillere, der havde slået ring om genoplivningen af deres bedste kammerat.

»Det var kaotisk, og jeg havde utroligt svært ved at tænke klart. Jeg stødte på Simon Kjær et par gange, hvor jeg sagde, »Vi kan da ikke spille, mand, kan du spille?«. »Nej, jeg kan ikke spille«, sagde han. Jeg kan også huske, at Thomas Delaney og jeg på et tidspunkt bare stod og holdt hinanden i hånden og græd. Det var godt nok vildt.«

Kampen blev færdigspillet – og Danmark tabte 0-1 til finnerne.

Danske spillere imens at Danmarks Christian Eriksen får behandling under kampen mellem Danmark og Finland i gruppe B under EURO2020 i Parken i København, lørdag den 12. juni 2021.

Et par dage senere besøgte Christian Eriksen landsholdslejren med sin kæreste Sabrina Kvist og parrets to børn.

Der var kø for at hilse på kammeraten, og da det blev Lars Høghs tur, kom han til at daske Eriksen på operationssåret – hvilket udløste høj latter blandt alle de tilstedeværende.

Efterfølgende spiste landsholdet frokost med Eriksen og familien. En stund, som Lars Høgh beskriver som 'uendeligt dejlig'.

»Tænk, så sidder han bare der og er i live«, sagde Sabrina på et tidspunkt til mig, for hun havde slet ikke fattet det endnu. Vi andre måtte også hele tiden lige hen at mærke ham og kramme ham lidt, men det var bare gode, gamle Christian, der var tilbage, og det var så skidehyggeligt. Det var kæmpestort, fordi det var så almindeligt, og det var i mine øjne det helt store vendepunkt.«

Lars Høgh og Jakob Kvist: ’Der er antal på alt’. 312 sider. Lindhardt og Ringhof. Udkommer 15. november.