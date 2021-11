Hun er klædt i hvid brudekjole og slør, og han står i sit skarpeste jakkesæt, da Andreas Cornelius pludselig afbryder brudeparret i at få sagt 'ja'.

Nej, den blonde danske bomber kom ikke løbende ind i den tyrkiske bryllupsceremoni, men det kunne han lige så godt have gjort.

For i en meget populær video på de sociale medier ser man, hvordan Cornelius' overtidsscoring i Trabzonspors 2-1-sejr over Besiktas får gæsterne til brylluppet til at miste al fokus.

»Ja, jeg så godt videoen. Det overrasker mig ikke. Det er gået op for mig, hvor fanatiske de er på den gode måde. Det er en vild fodboldkultur. Jeg synes, det er fedt at spille dernede. Det er virkelig sjovt,« siger Andreas Cornelius.

"Evet" demek üzereyken Cornelius'un son dakika golü gelince.

@HakanEr061 pic.twitter.com/o5rYqxy9Uf — FutbolArena (@futbolarena) November 9, 2021

Den danske landsholdsangriber har haft en fornem start i Trabzonspor med fire mål i 11 kampe på det absolutte tophold i Tyrkiet. Sådan en succes lader man ikke gå stille hen blandt de passionerede tyrkiske fodboldfans, og det har Cornelius også bemærket.

»Der har været folk med Trabzonspor-trøjer til landsholdstræningen her i Helsingør. Det var der også i Parken mod Færøerne. De har fans alle steder. Da vi skulle spille mod Besiktas senest, var de alle steder, hvor vi også var,« siger han og fortsætter:

»De var i lufthavnen i Trabzon og i lufthavnen i Istanbul, og da vi ankom på hotellet, stod der tusindvis af fans med romerlys. Til og fra stadion kørte der biler omkring os, og politiet havde svært ved at håndtere det.«

Og som høj og blond profil på byens hold er det heller ikke altid lige nemt at manøvrere rundt i byen ved Sortehavet.

»Det er ret svært at gemme sig. Det prøver jeg at planlægge lidt, så jeg ikke skal ned hver dag og handle. Jeg prøver at sørge for, at jeg ikke render for meget rundt, for så kan man bruge al sin tid på at få taget billeder,« siger Andreas Cornelius.