Stjerneparret Pernille Harder og Magdalena Eriksson er store rollemodeller for mange.

Parret blev forenet, da Pernille Harder skiftede til den engelske storklub Chelsea, hvor hende svenske kæreste Magdalena Eriksson i forvejen optrådte.

Begge er de store stjerner for deres respektive landshold og har ved flere lejligheder talt om, at de som homoseksuelle fodboldspillere har et ansvar for at være gode rodemodeller.

I en klumme for mediet inews, revser Magdalena Eriksson de mandlige fodboldstjerner for ikke at tale mere om manglen på menneskerettigheder i Qatar op med fodboldherrernes verdensmesterskab i ørkenstaten.»Som homoseksuel ville jeg aldrig tage til Qatar, hvor homoseksualitet også er ulovligt,« skriver Magdalena Eriksson og pointerer, at hun som kvindelig fodboldspiller altid har været vant til, at man har været nødt til at sætte ord på tingene, før de kan blive forandret.

Pernille Harder og Magdalena Eriksson gik i 2019 verden rundt, da deres kys blev fanget på kamera. Og det åbnede Harders øjne for hendes platform. »Det fik mig til at indse, at jeg havde en platform – at vi havde en platform. Folk lytter til mig og følger med i, hvad der sker på min platform,« sagde Pernille Harder til Goal i efteråret.

Derfor langer hun ud mandlige landsholdsspiller, der har stukket hovedet for meget i busken, hvad angår den kommende VM-slutrunde med den kontroversielle vært.

»Jeg har ikke hørt for særlig mange individuelle spillere udtale sig endnu, og personligt er jeg en smule skuffet over vores svenske spillere for ikke at tage mere stilling. Jeg ville ikke forvente, at hver enkelt af dem har en holdning, men for dem, der har, vil jeg opfordre dem til at udtrykke den, da de har en stor platform,« slår Magdalena Eriksson fast.

Chelsea-stjernen mener nu, at der kun er to veje at gå i denne sag.

»I sidste ende vil jeg mene, at der er to veje at gå – enten boykotter man det fuldstændig, eller også går man derhen og lægger ikke skjul på, hvad man står for,« lyder opfordringen fra Eriksson.

Hun mener, spillerne har et klart ansvar om at tale om situationen af hensyn til de over 6500 døde arbejdere i forbindelse med stadionbyggeriet i Qatar, der ikke har haft nogen stemme.

Hvis Sverige kvalificerer sig til VM, vil Magdalena Eriksson oprigtigt opfordre dem til at sige fra, hvis de virkelig vil noget med det her, for på den måde kan der i det mindste komme noget godt ud af tragisk situation.