Golfreporteren Teryn Gregson har været en del af den amerikanske PGA Tour de seneste cirka seks år.

Men nu er det slut. Hun blev nemlig fyret i sidste uge, fordi hun ikke kan leve op til organisationens covid-19-protokoller.

Og det er der en helt bestemt årsag til, at Teryn Gregson ikke kan. Det fortalte hun i en video på Instagram tidligere på ugen.

»Jeg har nogle meget svære nyheder at dele. Jeg havde brug for religiøse undtagelser fra deres vaccineprotokoller for masker og tests,« siger hun og fortsætter:

Det blev til næsten seks år på PGA Touren. Foto: Instagram.

»Og de ville ikke møde mig på en måde, så jeg ikke skulle krænke min religiøse overbevisning.«

Teryn Gregson er ikke vaccineret mod den frygtede virus, men golfreporteren er immun, da hun var smittet for cirka tre måneder siden.

Selvom amerikaneren har forståelse for, at PGA Touren har et regelsæt, så håbede hun alligevel til det sidste på en løsning, som ikke resulterede i en fyreseddel.

»Jeg håbede, at vi kunne løse det her sammen. Det er derfor, det er så svært at dele,« lyder det således afsluttende i Instagram-videoen.

Der findes naturligvis ikke god timing for en fyring, men den er ekstra skidt for den nu tidligere PGA Tour-reporter.

New York Post skriver således, at hun i skrivende stund er 22 uger inde i sin graviditet.

PGA Touren, som er stedet for de bedste golfspillere i verden, har kommenteret på fyringen af Teryn Gregson.

Ifølge New York Post udtaler organisationen, at de har skærpet retningslinjerne for de medarbejdere, som ikke er vaccineret. Det sker på et sundhedsmæssigt og juridisk grundlag.