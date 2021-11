Den 39-årige rugbystjerne Jannie du Plessis og hans familie er blevet ramt af en stor og frygtelig tragedie.

For mens den sydafrikanske Lions-spiller fejrede sin fødselsdag tirsdag, skete der en ulykke i Plessis-familiens hjem.

Jannie du Plessis etårige søn omkom i løbet af aftenen, skrev den tidligere rugbyspiller Toks van der Linde i et opslag på Facebook tidligt onsdag.

'Han druknede i deres pool. Det var også Jannies fødselsdag i går, og sønnen blev døbt i søndags. Mit hjerte er knust på deres vegne. Bed for Jannie og hans familie, tak,' lød det.

En yderst trist nyhed, som siden er blevet bekræftet af den tidligere landsholdsspiller Rudolf Straeuli, der har en direktørpost hos Lions. Det gør han i et interview med Sport24.

»Vi har det ikke godt i Lions-familien. Jeg kan bekræfte, tragedien har fundet sted. Vi er alle knuste. Jeg er sikker på, alle kan forstå, at Jannie og hans familie gerne vil være i fred, mens de bearbejder tragedien,« siger han uden at komme nærmere ind på, hvad der helt præcist skete.

»Vi tilbyder dem selvfølgelig vores fulde støtte og opfordrer alle til at tænke på og bede for dem,« lyder det desuden.

Jannie du Plessis er en stor stjerne i rugbyverdenen, og han var blandt andet med til at vinde VM i 2007. Han er gift med Ronnel du Plessis, og parret har også døtrene Rosalie og Hele.

Efter den triste melding om sønnens død er kommet ud, er det væltet ind med beskeder og kondolencer til Jannie du Plessis og hans familie fra både rugbyfans og tidligere spillere.