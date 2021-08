Der sker store ting og sager Formel 1-verdenen i denne weekenden.

Formel 1-organisationen har valgt at droppe et løb og rykker rundt i kalenderen.

Der kommer ikke som først planlagt til at blive kørt 23 grandprixer i 2021, men 22. Og flere løb får ny dato.

Det oplyser Formel 1 lørdag fra Spa-banen i Belgien, hvor det store Formel 1- cirkus er rykket ned i denne weekend i forbindelse med søndagens grandprix.

Ændringerne sker, efter at det for nyligt blev annonceret, at Japans grandprix i år var blevet aflyst.

Det bliver altså ikke erstattet med et andet løb, hvilket altså efterlader 22 grandprixer i 2021. Det er alligevel mere end nogensinde før i en Formel 1-sæson. Der er allerede kørt 11, og det 12. finder sted søndag på Spa-banen i Belgien.

Samtidig får flere løb nye datoer. Det tyrkiske grandprix, der skulle have været kørt 3. oktober, er nu sat til 10. oktober. Mexicos og Brasiliens grandprixer flyttes ligeledes. Løbet i Mexico køres 7. november i stedet for 31. oktober, mens det brasilianske løb nu er 14. november. Oprindelig lå det løb 7. november.

Derefter følger et løb 21. november på en endnu unavngiven bane, inden sæsonen sluttes af med to løb i Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater 5. og 12. december.