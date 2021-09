I alt 16 point og en tredjeplads i det andet løb blev Frederik Vestis udbytte af weekendens tre Formel 3-løb i forbindelse med Hollands Grand Prix i Zandvoort.

En dårlig kvalifikation, hvor han blot sluttede på 14.-pladsen, ødelagde hans chancer i de andre to løb, hvor han blev henholdsvis nummer ni og nummer otte.

»Jeg er glad for endelig at komme tilbage på podiet, for de seneste løb har været ganske hårde. Men jeg er samtidig frustreret over tredjepladsen, for jeg føler, jeg havde farten og mulighederne til endnu mere,« siger Vesti i Zandvoort

Resultaterne betyder, at han i den samlede stilling er faldet tilbage på femtepladsen og nu ikke længere kan vinde mesterskabet.

Trods en tredjeplads i det ene af weekendens tre løb er Frederik Vesti nu faldet tilbage på den samlede femteplads i det internationale Formel 3-mesterskab. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Trods en tredjeplads i det ene af weekendens tre løb er Frederik Vesti nu faldet tilbage på den samlede femteplads i det internationale Formel 3-mesterskab. Foto: Grand Prix Photo

Der er kun én afdeling (med tre løb) tilbage i Formel 3-mesterskabet i 2021. Den var oprindelig planlagt til at finde sted i forbindelse med USAs Formel 1 Grand Prix i slutningen af oktober, men er nu flyttet til det russiske grandprix i Sochi i slutningen af denne måned.

Vesti sluttede på den samlede fjerdeplads i 2020, der var hans første sæson i det internationale Formel 3-mesterskab. Han blev på den baggrund udråbt til en af titelfavoritterne i år, men i det meget svingende ART Grand Prix-team har han ikke formået at leve op til forventningerne.

Efter to år i det internationale Formel 3-mesterskab er det tid til at rykke videre, og B.T. erfarer, at Vestis manager, Dorte Riis, er ved at have samlet de omkring 20 millioner kroner, der skal sikre den 19-årige dansker en sæson i Formel 2 i 2022.

»Det kan jeg ikke kommentere på nuværende tidspunkt. Men jeg arbejder på det hver eneste dag,« siger Riis til B.T. i Zandvoort.

Frederik Vesti på vej mod tredjepladsen i det andet af weekendens tre Formel 3-løb på Zandvoort-banen i Holland Foto: Grand Prix Photo Vis mere Frederik Vesti på vej mod tredjepladsen i det andet af weekendens tre Formel 3-løb på Zandvoort-banen i Holland Foto: Grand Prix Photo

Frederik Vesti har siden starten af denne sæson været juniorkører for Mercedes' Formel 1-team. Om hans chancer for at repræsentere Mercedes ved den kommende Young Driver Test siger Riis:

»Det er en mulighed, men jeg kan ikke sige noget om, hvor sandsynligt det er.«