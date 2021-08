Efter weekendens løb i Spa-Francorchamps ligger Frederik Vesti på den samlede tredjeplads i det internationale Formel 3-mesterskab.

Der er nu kun to weekender (med i alt seks løb) tilbage i serien. Allerede i næste uge køres tre løb i Zandvoort (Holland), og så går der hele syv uger inden finalen på Circuit of the Americas uden for Austin i Texas sidst i oktober.

På det tidspunkt er de bedste pladser for 2022 besat. Det vil sige, at ambitiøse Formel 3-kørere skal have deres fremtid på plads i løbet af de kommende uger.

Det gælder også Vesti, der har Kevin Magnussens tidligere manager Dorte Riis Madsen i sit bagland. Riis Madsen, der har været til stede i paddocken i denne weekend i Belgien, skal finde et 2022-sæde til Vesti.

Uanset hvordan det går for Vesti i 2021-sæsonens to sidste Formel 3-weekender: Hvis drømmen om Formel 1 skal holdes i live, skal han rykke op i Formel 2 i 2022, hvor en sæson koster omkring 20 millioner kroner.

Men det kan blive svært at finde et så stort beløb, for Vestis andet år i det internationale Formel 3-mesterskab har indtil nu ikke budt på den forventede fremgang. I 2020 besatte danskeren en samlet fjerdeplads efter at have vundet tre løb. I år har han indtil nu vundet et enkelt løb, men generelt har sæsonen været en rutsjebanetur med alt for mange op- og nedture.

Gode weekender med polepositions og podieplaceringer er afløst af frustrerende løb med bare en håndfuld point.

Jeg nægter at tro, at Vesti fra den ene weekend til den anden pludselig glemmer, hvordan man kører stærkt (for så at finde ud af det igen et par uger senere).

Det må handle om teamet. Vesti kører i år for ART Grand Prix, der i mange år havde stor succes i både Formel 3 og Formel 2. Men de seneste sæsoner er præstationerne blevet alt for svingende. Det fremgår også tydeligt af Christian Lundgaards erfaringer med det franske team – hans indtil nu tre sæsoner med ART Grand Prix (2019 i Formel 3, 2020-21 i Formel 2) har kun sporadisk budt på de forventede resultater.

Vesti kørte i 2019 i Regional-serien og i 2020 i det internationale mesterskab for Prema Racing, der er det suveræne topteam i Formel 3. I løbet af vinteren skiftede han så overraskende til ART Grand Prix, og jeg forstod ikke det skifte. Hvorfor forlade Formel 3s absolutte tophold for at fortsætte karrieren hos et team, der i nu tre år ikke har gjorde ret meget godt for Christian Lundgaard?

Læg i den forbindelse også mærke til, at en af Vestis afløsere hos Prema, nordmanden Dennis Hauger, har domineret Formel 3 i år og sandsynligvis vinder mesterskabet.

Inden 2021-sæsonen blev Vesti udnævnt til juniorkører for Mercedes' Formel 1-team, og det var ifølge Dorte Riis Madsen en af grundene til, at danskeren skiftede Formel 3-team: Mercedes har igennem mange år arbejdet sammen med ART Grand Prix.

Det handlede også om, at Vesti ville udfordre sig selv i et nyt team med andre arbejdsmetoder, end han var vant til.

Det lyder alt sammen fint, men 2021-sæsonen viser tydeligt, at det var en fejl at skifte fra Prema Racing til ART Grand Prix.