Der er et tronskifte i gang i Formel 1. Men kong Lewis Hamilton på 36 vil ikke afgive tronen frivilligt, og han slås indædt med den 23-årige kronprins Max Verstappen.

Det er en potentiel livsfarlig duel, og for 14 dage siden i Italien var det kun Mercedes-racerens halo-sikkerhedsbøjle omkring cockpittet, der reddede Hamilton fra alvorlige skader.

Det er ikke først gang, en ung og upcoming kører kæmper med den etablerede stjerne om Formel 1-tronen. Der samme var tilfældet i 1994, da 25-årige Michael Schumacher udfordrede den tredobbelte verdensmester, 33-årige Ayrton Senna.

1994-sæsonen starter med Brasiliens Grand Prix i Sennas hjemby, São Paulo. Han er storfavorit til at vinde VM, for efter et par sæsoner i en underlegen McLaren er han nu skiftet til Williams, der har vundet VM de to foregående år.

Michael Schumacher foran Ayrton Senna i 1993. Allerede på dette tidspunkt har de to Formel 1-stjerner været i clinch flere gange. Foto: Grand Prix Photo

Men Senna udfordres af Schumacher, der kører for Benetton. Da Senna startede i Formel 1 ti år tidligere, blev han berømt og berygtet for sin aggressivitet, men nu kommer Schumacher med en endnu mere kompromisløs kørestil.

De har allerede været i clinch flere gange. I Frankrigs Grand Prix 1992 påkørte Schumacher på første omgang Senna, og den unge tysker fik efterfølgende en meget offentlig skideballe af brasilianeren, der var regerende verdensmester.

Få uger senere provokerede Schumacher igen Senna. Under en test i Hockenheim blokerede han for brasilianeren, og da begge kørere var kommet tilbage til pitten, løb Senna ned i Benetton-garagen og tog fat i Schumacher. Kun tililende mekanikere fik forhindret et korporligt slagsmål mellem de to Formel 1-stjerner.

Nu venter VM 1994, og på det officielle pressemøde op til VM-premieren er det tydeligt, at Senna og Schumacher har en anstrengt forhold. De rykker så langt væk fra hinanden, at det næsten er pinligt, og stemningen er iskold.

Ayrton Senna fører de indledende omgange af San Marinos Grand Prix 1994, men er hårdt presset af Michael Schumacher. Foto: Grand Prix Photo

I løbet kæmper de hårdt om førstepladsen, og afgørelsen falder kort før mål, da Senna i et forsøg på at følge med Schumacher snurrer af banen.

I det næste løb på Aida-banen i Japan bliver Senna skubbet af banen allerede i første sving. Han bliver stående ved banekanten og følger de næste mange omgange Schumacher, der scorer sæsonens anden sejr.

Senna er nu overbevist om, at Schumacher og Benetton-teamet snyder.

Inden sæsonen er reglementet blevet ændret, og en række elektroniske hjælpemidler i bilerne er nu forbudt. Launch/traction-control, der forhindrer hjulspin, er et af de hjælpemidler, der ikke længere må bruges. Men det er svært at kontrollere, for systemet kan skjules dybt inde i bilens onboard-computer.

Ayrton Sennas Williams efter sammenstødet med betonmuren i Tamburello-kurven. Den tredobbelte verdensmester døde sammen aften på et hospital i Bologna. Foto: Grand Prix Photo

Efter at have fulgt Schumacher på Aida-banen, er Senna sikker på, at han både kunne se og høre, at tyskerens Benetton stadig kører med launch/traction-control. Men det er umuligt at bevise, og efter to Schumacher-sejre i træk er Senna derfor under enormt pres inden årets tredje løb, San Marinos Grand Prix på Imola-banen.

Endnu en sejr til tyskeren vil understrege, at Senna er stødt fra tronen, og at Schumacher er den nye Formel 1-konge.

Brasilianeren kæmper hårdt for at holde sin position. Han tager pole position i en tragisk kvalifikation, hvor den østrigske debutant Roland Ratzenberger omkommer, da frontvingen på hans Simtek-Ford kollapser.

Da starten går søndag eftermiddag, tager Senna føringen. Det er tydeligt, at han satser på at vinde. I cockpittet har han et østrigsk flag, som han vil ære Ratzenberger med på vej tilbage til pitten efter a have krydset målstregen.

Mens lægerne kæmper for at redde Sennas liv i Tamburello-kurven stoppes Schumacher med det råde flag på mållinjen under San Marinos Grand Prix 1994. Foto: Grand Prix Photo

Men Senna presses omgående hårdt af Schumacher, og kort efter at have startet sjette omgang mister han herredømmet over Wiliams-raceren i Tamburello-kurven, der tordner ind i betonvæggen.

Senna dør samme aften af sine kvæstelser, og Schumacher er den eneste af topkørerne, der ikke tager til Sennas statsbegravelse i São Paulo. Tyskeren bliver i Europa for at forberede sig til det næste løb i Monte Carlo.

Få uger senere er mistanken om snyd så stærk, at FIA beslaglægger en af Benetton-teamets onboard-computere. Efter omfattende undersøgelser finder man et skjult launch/traction-control system, der er snedigt gemt i softwaren.

Det er nu bevist, at Schumachers Benetton har det ulovlige system. Men FIA kan ikke bevise, at det rent faktisk er blevet brugt, og kan derfor ikke straffe teamet. Men der er ingen tvivl om at alene mistanken spillede en rolle i det pres, Senna blev sat under inden sin ulykke i Imola.

Da sæsonen slutter, er Michael Schumacher verdensmester. Formel 1-historiens mest tragiske og kontroversielle tronskifte er en realitet.