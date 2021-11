I en ny bog fortæller Kevin Magnussen om karrierens op- og nedture.

Blandt andet i 2015, hvor karrieren led et knæk, efter han ellers i 2014 stormede ind på den store Formel 1-scene som anden-kører for McLaren.

I sæsonen 2015 blev han degraderet til tredje-kører for McLaren-holdet, hvilket ifølge Magnussen tog så hårdt på ham, at han begyndte at feste meget.

Lavpunktet ramte han i juni 2015, hvor han og nogle kammerater lejede en autocamper for at køre ned gennem Europa og være tilskuer til Le Mans. Turen beskriver han som én lang fest.

Midt om natten under løbet sad han ved Dunlop-chikanen og stirrede på de racebiler, som han inderligt ønskede, han kunne sidde indeni i stedet for at kigge på.

»Gudskelov var jeg først vaklet ud, efter det var blevet helt mørkt, og havde taget en hættetrøje, solbriller og kasket på, så der var ingen tilskuere, der genkendte mig eller kunne læse mine tanker. 'Ham har jeg tævet'. 'Også ham der'. 'Og ham. Og ham',« lyder et uddrag fra bogen.

Han var på daværende tidspunkt meget langt væk fra at være noget, der bare kunne minde om at være en professionel og seriøs racerkører.

»Det føles så forkert, at jeg bare sad der i mit mærkelige outfit og så dem køre forbi igen og igen. De konkurrerede i et af verdens største motorløb, mens jeg var en af de allermest fulde tilskuere på Le Mans.«

Foto: JOE KLAMAR Vis mere Foto: JOE KLAMAR

Nogle måneder senere blev Magnussen fyret i McLaren. På sin 23-års fødselsdag.

Det symboliserede afslutningen på den fremadstormende racerkørers mareridtsår. Et år, der inkluderede en degradering, en fyring og ikke mindst en personlig nedtur, som han i bakspejlet godt tør kalde en depression.

'Alt eller intet – Mine år i Formel 1' har været på gaden siden 1. november.