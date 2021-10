Haas F1 Teamchef Guenther Steiner overvejer at hyre en erfaren Formel 1-kører – gerne med kendskab til teamet – der kan hjælpe rookierne Mick Schumacher og Nikita Mazepin med at udvikle Haas-raceren.

»Vi mangler et referencepunkt – en erfaren kører,« siger Steiner om overvejelserne.

Det lyder som et jobopslag målrettet mod Kevin Magnussen og Romain Grosjean, der frem til i år kørte for teamet i henholdsvis fire og fem sæsoner.

Franskmanden har netop skrevet kontrakt med Andretti Motorsport om en fuld 2022-sæson i IndyCar-serien, og har derfor ikke tid til et test/reservekørerjob hos Haas. Men Magnussen ligner på mange måder det oplagte valg: Hans Hypercar-program for Peugeot kommer først for alvor i gang midt i 2022 og hans nuværende, faste job hos Chip Ganassi Racings i den amerikanske IMSA-serie slutter med sæsonfinalen i Atlanta midt i næste måned.

Kevin Magnussen og Romain Grosjean førte for tre år siden Haas F1 Team frem til femtepladsen i VM. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Kevin Magnussen og Romain Grosjean førte for tre år siden Haas F1 Team frem til femtepladsen i VM. Foto: Grand Prix Photo

Men da B.T. spørger Magnussen om en kommentar til det ledige job som Haas-testkører, er svaret kort og kontant: »Ikke interesseret«.

Med Magnussen og Grosjean blev Haas F1 Team for bare tre år siden nummer fem i VM og kæmpede faktisk længe med Renault om fjerdepladsen. I 2009 begyndte nedturen, men først i år, da Haas på grund af økonomiske problemer blev nødt til at droppe Magnussen og Grosjean, er teamet blevet isoleret i bundet af feltet. Inden weekendens tyrkiske grandprix er Haas det eneste team, der ikke har scoret point i VM 2021, hvor den bedste placering indtil nu er Schumachers 12.-plads i Ungarn.

»Men det er en svær beslutning,« siger Steiner om overvejelserne omkring en erfaren test/reservekører.

»Det vil i givet fald betyde, at vores faste kørere får mindre tid i bilen,« fortsætter teamchefen.

Med rookierne Nikita Mazepin (forrest) og Mick Schumacher er Haas F1 Team i år blevet isoleret i bundet af Formel 1-feltet. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Med rookierne Nikita Mazepin (forrest) og Mick Schumacher er Haas F1 Team i år blevet isoleret i bundet af Formel 1-feltet. Foto: Grand Prix Photo

Mick Schumacher synes ikke om ideen:

»Det har vi ikke brug for – jeg er sikker på, at vi allerede er meget tæt på at få de bedste ud af vores bil,« siger tyskeren.

Hans teamkammerat Nikita Mazepin er mere positiv:

»Som det går nu, vil enhver hjælp være velkommen,« siger russeren.

Steiner og teamejer Gene Haas vil først efter sæsonen afgøre, om man skal finde en erfaren testkører til at udvikle 2022-bilen. Men Kevin Magnussen bliver det ikke: Danskeren har definitivt vendt tommelen ned af til ideen.