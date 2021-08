Michael Schumachers tidligere agent Willi Weber er ude med riven over for Formel 1-legendens kone i sin nye selvbiografi 'Benzin im blut'.

Til trods for at Willi Weber har været Michael Schumachers manager i 20 år, får han ikke lov til at besøge den tidligere racerkører. Ifølge ham selv bliver han bevidst frosset ud af familiens liv på grund af Corinna Schumacher.

»Jeg har ikke hørt et eneste ord. Vi har ikke snakket sammen, jeg har ikke fået et brev eller telefonopkald. Efter alle disse år er jeg bare som et slidt dæk, der ikke duer til noget som helst. Hvorfor må jeg ikke besøge Michael? Hvorfor bliver jeg straffet?,« skriver han i bogen ifølge RTL.

Corinna Schumacher udtalte i 2019 om Webers kritik, at hun blot følger Michael Schumachers ønske om at holde sin helbredstilstand hemmelig.

Willi Weber. Foto: Patrik STOLLARZ Vis mere Willi Weber. Foto: Patrik STOLLARZ

Wili Weber er ikke sikker på, hvad han har gjort, der har ført til, at familien holder ham udenfor. Han har forsøgt at tænke over, hvad han gjort galt.

»Jeg lavede en fejl! Dengang steg jeg ikke med det samme på flyet og tog på hospitalet,« siger Willi Weber til RTL.

Han fortæller, at han har fortrudt sin beslutning tusinde gange om ikke at tage afsted med det samme, da han hørte Schumacher var kommet til skade.

»Det var forkert! Jeg skulle have fløjet ned med det samme,« siger han.

I december 2013 var Michael Schumacher involveret i en ulykke i de franske alper. Ulykken skete på en skitur med sin søn Mick.

Michael Schumacher stoppede sin Formel 1-karriere i 2012. Et år før ulykken.

Tyskerens søn Mick Schumacher begår sig i øjeblikket også i Formel 1, hvor han kører for Haas-Ferrari.

Michael Schumachers tilstand er fortsat ukendt. Sidste år flyttede de fra Schweiz til Mallorca i Spanien.