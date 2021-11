22 timer – så længe tog det dommerne fra Brasiliens Grand Prix at afgøre, at duellen mellem Max Verstappen (Red Bull-Honda) og Lewis Hamilton (Mercedes) ikke skal bedømmes på ny.

Dommerne trådte sammen torsdag klokken 17.00 lokal tid i Doha, hvor Qatars Grand Prix afvikles i weekenden, og først fredag lidt over klokken 15.00 offentliggjorde de deres beslutning.

Sagen handler om 48. omgang af Brasiliens Grand Prix sidste søndag. Her angreb Hamilton i Interlagos-banens Sving 4 Verstappen og begyndte at overhale på ydersiden.

Hollænderen på inderbanen tog ikke sin normale, ’snævre’ linje i svinget, men trak mod yderbanen, med det resultat at både hans Red Bull og Hamiltons Mercedes kom langt ud på det asfalterede afkørselsområde.

Manøvren betød, at Verstappen holdt sin føring, men få omgange senere kom Hamilton forbi i samme sving, og englænderen vandt løbet.

Verstappen blev efterfølgende kritiseret for at have presset Hamilton ud af banen. Dommerpanelet i Brasilien, der blandt andre bestod af de tidligere Formel 1-kørere Vitantonio Liuzzi og Roberto Moreno, anså under løbet episoden som en ’racing incident’ og undersøgte den ikke nærmere.

Den beslutning – der svarer til at bruge fordelsreglen i fodbold – kan kun ankes, hvis der fremkommer nye, relevante og vægtige beviser frem. Dommerne i Brasilien havde ikke adgang til det fremadrettede in-car kamera i Verstappens bil, men de optagelser kom frem i løbet af ugen. Mercedes-ledelsen mente, at dommerne på baggrund af disse optagelser igen skulle se på sagen og efterfølgende eventuelt straffe Verstappen.

Dommerne var enige i, at optagelserne var både nye og relevante, men afviste alligevel ønsket om en ny bedømmelse, fordi de nye optagelser ikke var ’vægtige’. Med andre ord: De viste ikke noget, dommerne allerede havde set på andre optagelser under løbet.

»Vi kæmpede hårdt, bremsede begge sent, og dækkene var slidte. Hvis jeg havde prøvet at dreje skarpere ind i svinget, var jeg snurret rundt. Jeg synes, det var en god kamp, og i sidste ende vandt de jo løbet,« siger Verstappen om episoden, der kun har trukket fronterne i Formel 1-krigen mellem Red Bull og Mercedes endnu skarpere op.

De øvrige kørere har delte meninger om episoden i Interlagos.

»Hvis man accepterer manøvren, bliver det meget svært at overhale på ydersiden i fremtiden,« sagde Ferrari-kører Charles Leclerc.

»Bilen på inderbanen kan selvfølgelig presse en bil i yderbanen – men hvis bilen på inderbanen også selv kører uden for banen, er der nogle ting, der skal sættes på plads,« tilføjede Leclercs teamkammerat Carlos Siáinz Jr.

Den tidligere verdensmester Sebastian Vettel, der i dag kører for Aston Martin-Mercedes, sagde:

»Jeg synes egentlig ikke, der er grund til at se på sagen igen.«

»Når man slås om VM, bruger man alle midler,« mener Daniel Ricardo (McLaren-Mercedes).

Inden weekendens grandprix i Qatar fører Max Verstappen i den samlede stilling med 332,5 mod Hamiltons 318,5.