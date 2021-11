Han kæmpede og kæmpede, men kunne ikke holde tårerne tilbage.

Den russiske Formel 1-kører Nikita Mazepin svarede således meget kortfattet, da han fredag skulle sætte ord på den kvalifikation, han netop havde været igennem. Og det var tydeligvis ikke nemt.

Efterfølgende forklarede han så, hvorfor han var så påvirket i interviewet. Se situationen i videoen øverst i artiklen.

Han var nemlig alt andet end tilfreds med kvalifikationen, ligesom han i øjeblikket også kæmper med nogle interne ting hos Haas.

»Det handlede mest om fejlen på min egen kvalifikationsomgang. Jeg har været igennem en hård periode i de sidste løb. Ikke kun med bilens balance, men også i forhold til nogle interne ting, der sker på holdet. Det betyder, at resultaterne tæller endnu mere. Og når man så kommer så tæt på at fuldføre noget, der lignede en god omgang i vores nuværende bil, og så mister det – så gør det ondt,« fortæller Nikita Mazepin til Racer.com.

»Jeg har arbejdet hårdt med flere specialister for at sikre mig, at jeg følelsesmæssigt handler rigtigt i bilen. Men når du så kun har fire minutter fra, at du hopper ud af bilen, til at journalister stiller spørgsmål, der bringer minderne tilbage, så føles det trist. Der er ikke meget andet i mit liv en at køre ræs – faktisk er der ikke andet. Jeg kaster alt ind i det, og derfor bliver jeg påvirket, når det ikke går godt.«

Det var da heller ikke imponerende, hvad den 22-årige russer præsterede fredag.

I kvalifikationen endte hans sidst af alle kørere og var derfor også placeret i den knap så sjove ende, da Brasiliens Grand Prix søndag blev skudt i gang.

Søndagens ræs blev dog lidt bedre for Mazepin, der sluttede som nummer 17 foran teamkammeraten Mick Schumacher. Løbet blev vundet af Lewis Hamilton, der dermed halede en smule ind på Red Bulls Max Verstappen i den samlede VM-stilling.

Der resterer tre grandprixer af 2021-sæsonen. Det næste er i Qatar i den kommende weekend.