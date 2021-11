På banen i Interlagos i Brasilien slås Lewis Hamilton (Mercedes) og Max Verstappen (Red Bull-Honda) i denne weekend om VM – i pitten er kampen mellem de to teamchefer, Toto Wolff (Mercedes) og Christian Horner (Red Bull), mindst lige så hård.

Det er to meget forskellige typer, der er generaler i Formel 1-krigen 2021.

Engelske Horner er tidligere racerkører, der i slutningen af 1990erne nåede frem til Formel 3000 (datidens Formel 2, red.), inden han indså, at han var bedst på den anden side af pitvæggen.

Han blev chef for Formel 3000-teamet Arden, og i 2003 forsøgte han uden held at købe Formel 1-teamet Jordan. Kort efter fik han sine Formel 1-ambitioner opfyldt, da energidrikproducenten Red Bull købte Jaguars Formel 1-team og udnævnte Horner til ny chef.

Toto Wolff (Mercedes, tv.) og Christian Horner (Red Bull) er genralerne i krigen om Formel 1-VM 2021. Foto: Grand Prix Photo

I det følgende år gjorde Horner med hårdt arbejde Red Bull til et topteam, der fra 2010 til 13 vandt VM fire gange i træk med Sebastian Vettel. Året efter blev han forlovet med eks-Spice Girl Geri Halliwell, og parret blev gift i 2015.

Efter en årrække med magre resultater har Horner nu ført Red Bull tilbage til Formel 1-toppen, og den 47-årige englænder bliver angivelig præmieret med en månedsløn på omkring fem millioner kroner.

Hans modstander i kampen om Formel 1-VM 2021, østrigeren Toto Wolff, er i dag den eneste Formel 1-chef, der også er (med-)ejer af teamet.

Ligesom Horner forsøgte Wolff sig også som racerkører, men hovedsagelig på hobbyplan. Han havde mere travlt med at investere i forskellige nye techvirksomheder, og han blev hurtigt multimillionær.

Christian Horner med sin hustru, den tidligere Spice Girl Gerri Halliwell. Foto: Grand Prix Photo

Han købte sig i 2009 ind i Williams-teamet, og fire år senere erhvervede han også en aktiepost i Mercedes-teamet. Samtidig blev han udnævnt til chef for alle Mercedes' motorsportsaktiviteter, og den nu 49-årige østriger har igennem årene øget sin aktiepost i teamet. I dag ejer han en tredjedel af Mercedes' Formel 1-team, hvor den tyske fabrik og kemikoncernen Ineos også ejer hver en tredjedel.

Mens Christian Horner koncentrerer sig om Red Bull, er Toto Wolff kendt for at have mange forskellige interesser i Formel 1. Han finansierede for eksempel Valtteri Bottas' tidlige karriere, og det må have været en akavet – men utvivlsom lukrativ – situation, da han senere som Mercedes-teamchef hyrede finnen som kører: Jo mere han gav Bottas i løn, jo bedre blev hans afkast af investeringen i finnen.

Wolff, der havde aktier i Williams-teamet indtil sidste år, ejer i dag en mindre aktiepost i Aston Martin. Både Williams' og Aston Martins Formel 1-team kører med Mercedes-motorer.

Som chef for Mercedes motorsportsaktiviteter stod Wolff også i spidsen for fabrikkens indsats i det tyske standardvogn-mesterskab DTM. Her kørte skotten Susie Stoddart for Mercedes frem til 2012, og et år senere blev hun test- og udviklingskører for Williams-Mercedes i Formel 1.

Toto Wolff med sin hustru, der tidligere racerkører Susie. Foto: Grand Prix Photo

Susie Stoddart blev i 2011 gift med Toto og hedder i dag Wolff til efternavn. Hun arbejder som teamchef for Formel E-teamet Venturi, der ikke overraskende har kørt med Mercedes-motorer siden 2019.