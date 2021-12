Sent lørdag aften gik Formel 1-duellen mellem Lewis Hamilton (Mercedes) og Max Verstappen (Red Bull-Honda) ind i den afgørende fase. Det handlede om kvalifikationen til årets næstsidste grandprix, der afvikles på den nye Jeddah Corniche Circuit i Saudi-Arabien.

Og Verstappen blinkede først!

Hollænderen var i de allersidste sekunder af kvalifikationen på vej til at snuppe pole position fra Hamilton, da han kortvarigt mistede herredømmet.

»Jeg blokerede bremserne en lille smule på vej ind i svinget, men fortsatte med at presse på – og så snittede jeg væggen. Det var rigtig irriterende, for bilen var god og det var en super omgang,« forklarede en skuffet Verstappen.

Lewis Hamilton fejrer sin pole position til Saudi Arabiens Grand Prix i Jeddah. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Lewis Hamilton fejrer sin pole position til Saudi Arabiens Grand Prix i Jeddah. Foto: Grand Prix Photo

Han kunne ikke fuldføre omgangen, men forinden havde han allerede sat en tid, der sikrede ham tredje startposition.

Mens Verstappen ude af duellen var Hamilton sikker på pole position, og han får sin teamkammerat Valtteri Bottas ved siden af sig i første række.

»Banen havde forandret sig en lille smule inden kvalifikationen – måske fordi vindretningen ændrede sig. I hvert fald påvirkede det dæktemperaturen, og det gjorde det hele svært. Det handlede om at finde en balance – og køre helt ud til grænsen. Det kunne man også se med Max: Han kom en lille smule ud over grænsen, og røg i væggen,« sagde Hamilton.

Inden løbet, der starter søndag klokken 18.30 dansk tid, er Hamilton otte point efter Verstappen i den samlede VM-stilling.

Max Verstappen var skuffet over at have smidt pole position væk i allersidste sving. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Max Verstappen var skuffet over at have smidt pole position væk i allersidste sving. Foto: Grand Prix Photo

»Jeg er her for at vinde – det er det, vi satser på. Der er ingen tvivl om at Red Bull-bilerne vil være hurtige i løbet, men som sagt: Jeg er kommet for at vinde,« sagde Hamilton, der hvis han vinder Saudi Arabiens Grand Prix foran Verstappen vil komme til næste uges finale i Abu Dhabi bare et enkelt point efter hollænderen.

Hamiltons Mercedes-team er i løbet af weekenden kommet under heftig beskydning på grund af en ny sponsoraftale. Firmaet Kingspan leverede en del af det isoleringsmateriale, der i 2017 fik en brand i Grenfell-højhuset i London til at udvikle sig til en tragedie med 72 dødsofre. Mercedes har i denne weekend Kingspans navn på deres biler, og den nye aftale kritiseres af blandt andre den britiske regering.

»Ofrene for Grenfell-tragedien føler sig med rettet både sårede og provokerede over denne sponsoraftale,« udtaler boligminister Michael Gove.

»Det er teamet, der har indgået aftalen og den har ikke noget med mig at gøre,« siger Hamilton om kritikken.