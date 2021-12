Den nye, lynhurtige gadebane i Jeddah, Saudi-Arabien debuterede i Formel 1-VM med et brag: Fredagens træning måtte afbrydes, da Charles Leclerc ramte barrieren med voldsom kraft og smadrede sin Ferrari.

Monegaskeren slap uskadt, men Ferrarien var så beskadiget, at den næppe kan genopbygges uden brug af nye dele, der vil koste Leclerc strafplaceringer på gridden til søndagens løb.

Arrangørerne i Saudi-Arabien har indsat lokale arbejdere i døgndrift for at få banen med det officielle navn Jeddah Corniche Circuit færdig til tiden. Bag kulisserne på det store anlæg er der stadig byggerod, men på overfladen er der tale om en af de flotteste baner i Formel 1-kalenderen.

Paddocken er opbygget med eksklusive loger og terrasser til de 10 teams, og Formel 1-pressen har fået deres helt egen ø: Media Island har udover arbejdspladser til fotografer og journalister et lounge område ud til havet, VM-seriens bedste restaurant og toiletter med guldvandhaner!

Der er ikke sparer på noget på den nye Jeddah Corniche Circuit - her er toiletterne i banens media-center. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Der er ikke sparer på noget på den nye Jeddah Corniche Circuit - her er toiletterne i banens media-center. Foto: Grand Prix Photo

Selve banen på 6,2 km er med en gennemsnitshastighed på 250 km/t den hurtigste gadebane i Formel 1-historien. Det er markant hurtigere end VM-seriens klassiske gadebane i Monte Carlo, hvor gennemsnitshastigheden ligger omkring 170 km/t.

Jeddah Corniche Circuit har 27 sving – flere end nogen anden Formel 1-bane. Et af problemerne med den lynhurtige gadebane er, at det fra cockpittet er svært at kende forskel på svingene.

»Når man sidder i bilen, er alle svingene ’blinde’ og de ligner derfor hinanden,« Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda), der overraskede ved at sætte fredagens tredjebedste tid efter Mercedes-kørerne Lewis Hamilton og Valtteri Bottas men foran Max Verstappen (Red Bull-Honda).

Inden søndagens løb, der starter efter mørkets frembrud klokken 20.30 lokal tid (18.30 dansk tid), har Verstappen otte points forspring ned til Hamilton. Hvis englænderen vinder på søndag og hollænderen bliver nummer to, er der lagt op til en drømmefinale i Abu Dhabi 12. december: Så vil Verstappens forspring være reduceret til et point, og den der kommer først i mål, er verdensmester 2021.