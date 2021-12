Sidste gang, at Formel 1 gik ind til det sidste løb med to titelkandidater a point var i 1974.

Derfor er det selvsagt nogle forventningsfulde fans, der sidder klistret til skærmen, når sidste løber finder sted i i Abu Dhabi klokken 14 dansk tid.

Duellen står mellem Max Verstappen og Lewis Hamilton.

Max Verstappen har de bedste kort på hånden, inden han søndag skal forsøge at vinde karrierens første VM-titel i Formel 1.

Red Bull-hollænderen starter således forrest, når sæsonens sidste grandprix køres i Abu Dhabi. Lørdag vandt Verstappen kvalifikationen til søndagens løb, mens hans konkurrent i VM-duellen, Lewis Hamilton, blev nummer to i et drama uden lige.

B.T. har samlet nogle af de opslag, der huserer på Twitter lavet af håbefulde danske Formel 1-fans.

Efter gårsdagens drama overvejer jeg lige en ekstra gang, om nerverne kan holde til aftenens Grand Prix. Lewis i pole position med Bottas lige bagved, ikke just et drømme-scenarie for Verstappen. Jeg glæder mig!

Jeg overvejer om jeg gider se med i morgen.... Hvis det bliver lige så dramatisk. Jeg kan ikke holde til det.

Så fik jeg set dagens løb. Jeg er i tvivl. Er det virkelighed eller en thriller-komedie på Netflix?

En række store internationale brands har ligeledes bemærket den dramatiske afgørelse, der løber af stablen søndag.

Heriblandt Puma, der sponsorerer Max Verstappen og Red Bull-teamet. Et billede, der belyser striden mellem de to titelapsiranter har fået internettet til at koge, hvor Verstappen og Hamilton står side om side med intense blikke rettet mod hinanden.

Billedet har modstanderholdet Mercedes, der har Lewis Hamilton i folden, naturligvis kommenteret.

'Starter på inters (soft-dæk). De kommer ikke til at hente sejren', hvilket er en reference til noget af det drama, der udspillede sig i lørdagens løb, hvor hollænderen sluttede løbet af med ’soft’-dæk.

Det betyder ifølge reglementet, at han også skal starte søndagens løb på ’soft’-dæk, hvilket han ikke finder optimalt. Det kan du læse mere om her.