Det er ikke længe siden, at tennisstjernen Nick Kyrgios og Chiara Passari gik fra hinanden.

Men Nick Kyrgios hviler ikke på lauerbærene, og tilsyneladende er han kommet godt over bruddet.

I hvert fald er han blevet spottet sammen med en ny kvinde i offentlighed. Det skriver Daily Mail.

Kyrgios nye flamme hedder ifølge mediet Costeen Hatzi, og lørdag aften var hun inviteret ind at se Illawarra Hawks slå Sydney Kings i NBL (National Basketball League).

Hun er netop dimitteret fra universitet med grad i psykologisk videnskab.

For nogle dage siden åbnede Kyrgios ekskæreste Chiara Passari op om deres 18 måneders lange og turbulente forhold.

»Han var manipulerende, og han forsøgte at finde dårlige ting i vores forhold, som han kunne bruge mod mig for at afslutte det,« sagde hun til Daily Telegraph.

Parret slog op efter et enormt skænderi på et hotelværelse i sidste måned, hvor ordensmagten måtte tilkaldes.

Det er ikke første gang, at afstanden mellem Nick Kyrgios' forhold ikke er alt for længe.

Før Chiara Passari var han officielt single i tre måneder efter, at Kyrgios blev skilt fra den russiske tennisspiller Anna Kalinskaya.

Anna Kalinskaya var dengang ligeledes ude med riven mod den dengang 24-årige tennisstjerne.