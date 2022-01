Han er kendt for det. Specielle skud, små tricks under kampene. Og det fik Liam Broady i den grad at mærke.

Han spillede i første runde af Australian Open mod Nick Kyrgios, der ikke holdt sig tilbage, da det kom til at underholde publikum.

En underarmsserv under det ene ben efter få minutter var blot et eksempel på noget af det, Kyrgios hev frem i kampen, som han også vandt.

»Alle sagde til mig: 'Du kommer virkelig til at nyde det. Det bliver fantastisk'. Men det var fuldstændig forfærdeligt,« sagde Liam Broady efter sin Australian Open-debut.

»Atmosfæren var fantastisk, men det var første gang nogensinde, jeg er gået på banen, hvor der er blevet buh'et af mig. Det var en vanvittig oplevelse,« sagde Broady.

Han vidste godt, hvad der ventede på den anden side af nettet. Han vidste, der kunne komme små trickskud, og at det kunne komme til at se - lidt for - sjovt ud til tider.

»Nogle gange får han dig til at føle sig dum med de skud. Underarmsserv gennem benet, de små lob, så de store slag, og nogle gange føler du dig som en klubspiller. Det er det, han gør. Men jeg føler ikke, det er personligt. Hvis jeg følte, det var personligt og ondskabsfuldt, var han måske gået over grænsen, men det er vores job at underholde folk og få dem til at nyde tennis, og det gør han til fulde. Jeg har stor respekt for ham,« lød det efter kampen.

Nick Kyrgios, der er kendt som en kontroversiel spiller men også en publikumsmagnet, vandt i tre sæt med 6-4, 6-4, 6-3. Han skal i næste runde op imod Daniil Medvedev.

Inden Australian Open havde han ikke spillet siden september på grund af en skade.

Han er desuden aldrig nået længere end kvartfinalen i grand slam-regi, så de næste dage vil vise, om han kommer til at slå den statistik.