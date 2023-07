Det sendte chokbølger gennem motorsportens verden, da det blot 18-årige stortalent Dilano van 't Hoff lørdag omkom i en tragisk ulykke på den ikoniske Spa-Francorchamps-bane i Belgien.

Tragedien har sat sine tydelige spor hos Formel 1-stjernerne, der kører i Østrig.

Flere af dem forlanger omgående ændringer for at forbedre sikkerheden.

Dødsulykken skete i samme sving, hvor en lignende ulykke kostede en anden ung racerkører livet for fire år siden.

Dilano van 't Hoff mistede livet lørdag. Han blev 18 år. Vis mere Dilano van 't Hoff mistede livet lørdag. Han blev 18 år.

»Det er ikke fair, hvad der skete, og vi bliver nødt til at kigge på dét sving. Det skal ændres, for vi har mistet to unge kørere på fire år,« siger Aston Martin-stjernen Lance Stroll ifølge The-Race.

»Det skal ændres. Vi skal køre der om få uger. Det er forfærdeligt, hvad der er sket,« fortsætter han.

»Vi har mistet en medlem af racerfamilien, og vi bliver seriøst nødt til at tænke på, hvad der skal gøres med det sving, for det bliver aldrig sjovt at køre gennem det.«

»Hver gang, vi kører gennem svinget, risikerer vi vores liv.«

Lance Stroll er langt fra den eneste, der har reageret på ulykken.

Danske Kevin Magnussen var knust over nyheden lørdag.

Verdensmester Max Verstappen mener, at motorsporten igen bør se på, hvordan man forbedrer kørernes sikkerhed.

Han skynder sig dog at påpege, at det ikke kun var banens skyld.

»Det er nemt at skyde skylden på banen, men vi må også se på forholdene, og hvor våd banen var.«

Det samme fremhæver den tidligere verdensmester Fernando Alonso ifølge The-Race.

»Det værste er sigtbarheden. Det er sådan, sporten fungerer nu. Sigtbarheden er så dårlig, at vi ikke kan køre på udvalgte baner med den fart.«

»Vi kan ikke tåle, at det sker igen. Det må og skal være sidste gang.«

Dødsulykken fik Alpine-stjernen Pierre Gasly til at mindes sine egne voldsomme oplevelser fra juniorklasserne.

»Der var episoder, hvor det føltes sindssygt farligt på grund af dårlig sigtbarhed. Det føltes meget usikkert.«

Dilano van 't Hoff vandt i 2021 det spanske Formel 4-mesterskab og kæmpede for at komme i betragtning til en fremtid i Formel 1.

Han blev mindet med et minuts stilhed før Formel 2-løbet lørdag.

Søndag klokken 15 kører Formel 1-stjernerne i Østrig. Du kan følge løbet live på bt.dk.