Ét kilo oksekød, et halvt kilo bacon, en halv liter ostesovs - og så lidt grønt på toppen.

For mange handler et nytårsforsæt om at spise sundere, stoppe med at ryge eller dyrke mere motion.

Men hos Gjøl Kro har de valgt en anden tilgang.

Kroen har netop lanceret en ny burger der bedst af alt kan beskrives som vulgær.

»Jeg er træt af at høre på folks nytårsforsæt om at skulle være sunde, så derfor har jeg lavet et klamt nytårsforsæt,« siger indehaveren af Gjøl Kro, Peter Kjeldgaard.

Kroen har pr. 5 januar lanceret en burger, der består af ikke mindre end et kilo oksekød, et halvt kilo bacon, en halv liter ostesovs og så lidt grønt på toppen. En burger, der koster 285 kroner, men som kan erhverves gratis, hvis den fortæres på under en halv time.

Indtil videre er der kun tre kunder, der har givet sig i kast med projektet.

»Den ene var ret tæt på at klare det. Havde han haft seks-syv minutter mere, så tror jeg han havde klaret det,« siger Peter Kjeldgaard.

Idéen til den monstrøse burger kom umiddelbart efter 2021 var blevet til 2022.

»Vi vil gerne have flere kunder herud. Aalborg ligger jo kun 20 minutters kørsel herfra, så det er et forsøg på, at lokke flere unge mennesker herud fra Aalborg,« siger indehaveren.

Selvom burgeren blev lanceret onsdag, så er der noget der tyder på, at det er lykkedes at skabe opmærksomhed omkring den nordjyske kro.

»Vores oplsag på Facebook er blevet set over 80.000 gange og vi har fået flere bookinger i frokosttimerne de kommende dage, end vi plejer. Det er helt sindsygt, så mange, der har booket,« siger Peter Kjeldgaard.

Han har endnu ikke taget stilling til, om kødbjerget er kommet for at blive.

»Lige nu handler det om, at få mere gang i den i januar og februar, som ikke er ligeså travle som sommerperioden, men hvis det bliver et hit, kan det godt være, vi beholder den,« slutter han.

Med i prisen følger også en halv liter fadøl til at skylle ned med.