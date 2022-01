Havde du tænkt dig at begynde det nye år med at tage ud og spise på restaurant i Aalborg, så må du indfinde dig med, at udvalget ikke er, hvad det har været.

Flere restauranter har nemlig valgt at lukke i januar som følge af de restriktioner, der gælder, og at mange vælger at afbestille deres bordreservationr.

B.T. fortalte mandag om San Giovanni og Restaurant MEAT, der holder lukket indtil 23. januar.

Nu har Restaurant Applaus og Bistro Dejavu, der begge er ejet af Mads Hyllested, også valgt at trække stikket for januar – i hvert fald delvist.

Restaurant Applaus kommer kun til at holde åbent fredage og lørdage i januar. Foto: Google Street View

»Vi har for januar måned indtil videre valgt kun at holde åbent i weekenden (fredage og lørdage). Derfor er det ikke muligt at booke bord i hverdagene,« skriver Applaus på sin Facebook-side.

Mads Hyllested uddyber sin beslutning om at lukke i hverdagene overfor B.T.

»Mange virksomhedsmiddage, konferencer og seminarier er blevet annulleret, og det rammer desværre også os som spisested. Det er netop dem, der typisk gør hverdage tålelige i januar,« siger han.

Men da gæsterne i weekenderne typisk er af en anden karakter, vælger spisestederne at holde åbent her.

»I weekenderne er det mere almindelige gæst – altså par eller vennepar – og dem vurderer vi, er vedholdende i deres bookinger,« forsætter Mads Hyllested.

Han påpeger desuden, at mange af eleverne på restauranterne er tilbage i skole i januar, og løsningen med kun at holde åbent i weekenderne også er til gavn i forhold til at få vagtplanen til at gå op 'uden svie og smerte'.

Det er endnu ikke afklaret, hvornår restauranterne åbner på fuldt blus igen, men på Facebook udtrykker de forhåbning om at kunne vende tilbage til almindelige åbningstider i februar.

Mads Hyllested er desuden medindehaver af Restaurant Smaek i Aalborg, der ligeledes lukker ned i hverdagene i januar.