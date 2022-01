Småbørnsfamilier kan nu igen aflevere deres børn i dagtilbud.

»Det er sundhedsmæssigt forsvarligt at sende børn tilbage i skole og daginstitutioner,« sagde børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil (S), tilmed under tirsdagens pressemøde.

Men så simpelt er det ikke.

I hvert fald ikke, hvis man spørger Susanne Højgaard, der er næstformand for pædagogernes fagforening BUPL Nordjylland.

»Jeg er i og for sig enig i, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at sende børnene tilbage. Men det, der er den store udfordring, er jo, hvis pædagogerne er ramt af corona og ikke er til stede i institutionen. Så begynder det jo at blive uansvarligt,« siger hun.

Og tallene peger på, at det scenarie ikke kun er en gisning.

TV 2 skrev blandt andet, at tal fra Statens Serum Institut fra 20-26 december viser, at positivprocenten blandt børnehavers personale var 5,87. Det tal var hele 7,47 i vuggestuer.

Til sammenligning var positivprocenten her 2,32 blandt sundhedsvæsenets personale.

»Positivprocenten er jo tårnhøj. Pædagogerne er ramt, og der mangler folk på institutionerne. Vi mangler redskaber i værktøjskassen til at kunne tage højde for, at der mangler personale,« konkluderer Susanne Højgaard.

Redskaberne havde hun håbet kom fra ministeriet, men under tirsdagens pressemøde lød det, at der må findes løsninger i kommunerne.

Derfor sætter næstformanden nu sin lid til de nordjyske kommuner og håber for eksempel, at de nordjyske dagtilbud får mulighed for at lukke ned, hvis der ikke kan være pædagoger til stede grundet smitte.

»Jeg håber, at kommunerne i Nordjylland tager det her alvorligt, ellers er det, vi kan se, at det nogle steder vil kollapse fuldstændig.«