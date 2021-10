Dine julegaveindkøb er måske i fare.

For lige nu er der varemangel i hele verden. Både i detailhandlen og e-handlen og det kan få konsekvenser for det kommende julegaveræs og Black Friday.

»Det er alle, der er ramt. Det må vi sige, det er en kombination af mange ting. Det er blandt andet på grund af corona, som sidste år lukkede fabrikker i Østen og i Europa og dermed har man ikke fået produceret alt det man skal,« fortæller e-handelsdirektør i Dansk Erhverv Niels Ralund til B.T. og fortsætter:

»Derudover er der mangel på containerskibe og containere. Når varerne så endelig kommer til USA og Europa, så kan de ikke komme ind i havnen for der er for mange skibe. Og når containerne endelig bliver losset, så mangler der chaufføren til at køre varerne ud.«

Black Friday på Strøget i København, fredag den 27. november 2020.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Black Friday på Strøget i København, fredag den 27. november 2020.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Det er især elektronikvarer, som er i bund. Og den nuværende situation er noget, som Niels Ralund aldrig i sine 37 år i branchen har oplevet før.

»Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det er 'the perfect storm' og der er ikke mere, som kan gå galt nu.«

Det var blandt andet også på grund af det famøse 400 meter lange containerskib 'Ever Given', som blokerede den livsvigtige Suez-kanalen i seks dage.

'Ever Given' blokerede Suez-kanalen og dermed blokerede vandruten for hundredvis af andre skibe og et efterfølgende krav kom på, at de ansvarlige skulle betale en erstatning på 14-15 milliarder dollar. Beløbet skulle angiveligt dække udgifterne til at få skibet fri, men også de økonomiske tab som lukningen af kanalen har ført med sig.

'Ever Given' lå fast i Suez-kanalen i seks dage. Foto: MAXAR TECHNOLOGIES Vis mere 'Ever Given' lå fast i Suez-kanalen i seks dage. Foto: MAXAR TECHNOLOGIES

Og det er blandt andet en af grundene til at Niels Ralund forklarer, at der skal ikke meget til før, at noget går helt galt. Coronanedlukning af fabrikker verden over har også gjort, at det nødvendigvis ikke er hele varen, som man ikke kan fremstille, men derimod mangler der delkomponenter til forskellige ting.

Heriblandt er det særlige mikrochips, som bruges i mange forskellige former for elektronik, blandt andet iPhones og Playstation 5.

Varemangel er én ting, men der mangler også delkomponenter til mange andre ting, forklarer Niels Ralund, der også understreger, at den varemangels krise kan i sidste ende være en fordel for e-handlen.

»Det kan ende med at blive en kamp mellem detail mod e-handel, og det kan principielt gå hen og blive en fordel for e-handlen. For hvis man som forbruger har kørt til 5 forskellige butikker, også de ikke har det man skal købe, så tyer man til e-handlen derhjemme i stedet, hvor man er sikker på at få det man søger.«