Julen i år kommer ikke til at blive, som du kender og formentlig ønsker den.

Det kan du lige så godt indstille dig på.

Sådan er dommen kort fortalt fra en række af de største kæder og eksperter herhjemme, når det gælder handlen af julegaver.

Eller som shippinganalytiker Peter Sand siger det til DR:

»En julekrise med dyrere varer kan ikke længere undgås. Julehandlen bliver helt sikkert dyrere, og der kommer til at være færre varer at vælge imellem.«

Den melding bekræftes hos flere af de store kæder herhjemme.

»Vi er begyndt at opleve, at det bliver sværere at få produkter. Det betyder, at man kan komme til at vente længere på sin vare eller kan blive nødt til at vælge et alternativ til det tv, man for eksempel har udset sig,« siger Ditte Ogstrup Andersen, kommunikationschef i Elgiganten.

Til DR fortæller IKEA Danmarks logistikchef, Peter Langskov, at situationen er ekstraordinær. Han har aldrig prøvet noget lignende, fortæller han og understreger, at det er en situation, der var umulig at forudsige.

IKEA er blandt de virksomheder, der kæmper med at få varer frem. Foto: Bax Lindhardt Vis mere IKEA er blandt de virksomheder, der kæmper med at få varer frem. Foto: Bax Lindhardt

Den situation, som Peter Langskov, Peter Sand og Dorte Ogstrup Andersen omtaler, er, at der er varemangel på verdensplan.

Produktionen i Kina, hvor en stor del af verdens elektronik eksempelvis bliver lavet, er faldet, samtidig er efterspørgslen på varer eksploderet under coronakrisen.

I stedet for at bruge penge på restaurant, rejse eller fest har folk verden over kastet sig over handel af computere, telefoner, sofaer, puder, skabe og mange andre varer.

Det betyder, at der er mangel. Og mange varer er det nærmest umuligt at sige, hvornår de findes i butikkerne igen.

Det gælder for eksempel den populære spillekonsol Playstation 5. Den har været udsolgt i månedsvis, medmindre man vil købe den til dobbelt pris.

Og står der eksempelvis en Playstation 5 på ens egen eller barnets ønskeseddel, så ser det sort ud.

»Vi kommer ikke lige pludselig til at få et uventet bjerg ind af PS5'ere. Sådan er det bare,« siger Ditte Ogstrup Andersen.

Hos landets anden store elektronikgigant Power erkender man også problemerne med at få varer ind.

»Lige nu er det på daglig basis, at der er varer, vi troede kom hjem, som ikke kommer hjem. Det er enormt vanskeligt at vide, om varerne når frem. Det er utrolig vanskeligt at navigere i. Jeg kysser hver en container, der kommer ind nu,« siger direktør Jesper Boysen.

I den forbindelse har han en klar opfordring, når det gælder julehandlen.

»Hvis du ved, hvad der ønskes til jul, og der er vare på hylderne lige nu, så skal du se at få dem købt nu. Lige nu kan vi ikke sige med sikkerhed, hvordan situationen er til jul, men det står klart nu, at vi ikke ser en normalisering,« siger Jesper Boysen.

Der er dog undtagelser til den usikkerhed, som julehandlen står over for.

Kø udenfor Elgiganten i Aalborg City om morgenen under Black Friday , fredag d. 24. november 2017. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2017) Foto: Henning Bagger Vis mere Kø udenfor Elgiganten i Aalborg City om morgenen under Black Friday , fredag d. 24. november 2017. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2017) Foto: Henning Bagger

Og det gælder specielt, hvis man ønsker sig bløde pakker. Det fortæller kommunikationsdirektør i Jysk Rune Jungberg Pedersen.

»Vi er klar over, at der er problemer med forsyningen. Men heldigvis står vi ikke i den situation. Det skyldes, at vi under hele coronakrisen fortsatte med at købe ind og fylde vores lagre, selvom vi på et tidspunkt havde lukket alle vores butikker,« siger han og uddyber:

»Der kan selvfølgelig være enkeltvarer, som er længere tid om at komme frem. Men vi har fået opbygget en god buffer på vores fjernlager, så vi er ikke lige så slemt ramt som andre,« siger Rune Jungberg Pedersen.

Selvom der fortsat er lang tid til jul, og meget kan nå at ske, så er der ikke mange positive meldinger – hverken på den korte eller lange bane.

Sådan lyder det fra en af de personer, som har fingeren absolut mest på pulsen, når det gælder international fragt.

»Jeg har tidligere sagt, at tingene ville blive normaliseret i efteråret, men det var for optimistisk. Det her kommer til at vare et pænt stykke ind i 2022,« siger Lars Mikael Jensen, der er netværkschef i Mærsk, til Berlingske.

Det bakkes op af aktieanalysechef i Sydbank Jacob Pedersen.

»Jeg har svært ved at se, at det her pres på forsyningskæderne sådan rigtig aftager, før vi er et godt stykke inde i 2022,« forklarer han til Ritzau og slutter:

»Så i forhold til julegavehandlen er det nok en god idé at få skrevet ønskesedlerne i god tid i år, fordi der vil blive pres på at få nogle varer til Europa.«