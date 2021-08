To store svenske tøjmærker er gået konkurs, fordi moderselskabet igennem mange år ikke har kunnet tilbagebetale sin gæld.

Der er tale om mærkerne Whyred og Hope.

De blev begge opkøbt af Gotega AB i 2018, som for nylig meldte sin konkurs. Kort efter meldte Whyred sin konkurs, og lige efter fulgte Hope.

Men nu skal konkurserne undersøges, det skriver Aftonposten.

»Generelt kan man sige, at en konkurs kommer som følge af, at du ikke kan betale din gæld. Men i dette tilfælde kan jeg ikke sige noget, så det er bedre at vente til undersøgelsen kommer, for så får vi det sort på hvidt,« siger Johan Hörnberg, der er konkursforvalter ved Stockholms Tingret.

Gotega AB har dog planer om at sælge virksomheden og aktiverne, hvis det er muligt. Det arbejder de på.

Hvordan, det kommer til at påvirke de mange ansatte, er stadig uvist.

Men lige nu bestræber både Whyred og Hope sig på at holde sine butikker åbne, indtil en ny ejer har overtaget.