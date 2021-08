»Kosttilskud til en aktiv livsstil.«

Sådan lyder det på VitaePros hjemmeside, hvor kosttilskuddet beskrives som godt for både led, muskler, hjerte og kan afhjælpe træthed og udmattelse, og flere kendte danskere har vist deres ansigt på virksomhedens reklamer.

Men nu er overlæge på Rigshospitalet Bente Klarlund Pedersen ude med kritik af netop VitaePros kosttilskud. Hun mener, det reelt er en vitaminpille med antioxidanter, der er blevet oversolgt. Det skriver hun i Politiken.

»Verden vil åbenbart bedrages, selv om man kan undre sig over, at det gang på gang er muligt at lancere helsekure, der i bedste fald resulterer i en meget dyr urin,« skriver hun i Politiken.

Ifølge Bente Klarlund Pedersen, er VitaePro også blevet kritiseret i hjemlandet Norge. Her lyder kritikken, at der ikke er dokumentation for bevist effekt på mennesker.

Derudover mener hun, at der findes undersøgelser om netop antioxidanter, der vier, at raske mennesker slet ikke har brug for sådan en form for kosttilskud, så længe de spiser sundt.

B.T. har kontaktet VitaePro og spurgt, om de har dokumentation for, at produktet virker, og hvad de generelt synes om kritikken:

»Vi er kede af at Klarlund ikke kan lide vores reklamer, men VitaePro er et kvalitetsprodukt med en effekt som er dokumenteret på alle ingredienser,« siger Kristoffer Barbøl Vikebak, der er Communication Director ved VitaePro, og fortsætter:

»Dokumentationen af ingrediensernes effekt bliver vurderet og godkendt og er baseret på al tilgængelig forskning på området. Vi er derfor helt trygge ved den dokumentation af effekt vi kommunkerer.«