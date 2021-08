Det sker efterhånden med relativ jævne mellemrum.

YouSee sender varslinger ud til kunderne med ændringer, og så følger en række dage, hvor vrede kunder stormer ind på YouSees Facebook- og Trustpilot-profiler og raser, mens medier beskriver kundernes reaktion.

Senest er det YouSees beslutning om at fjerne fem af de ti fordele, kunderne kan vælge, der har fået kunderne til at fare op.

Flere mister nemlig en fordel, de ellers er glade for.

Tidligere har det været tilbagevendende prisstigninger, der har gjort kunderne rasende, og især Discovery-sagen, hvor YouSee fjernede Discoverys kanaler fra deres tv-univers, bragte YouSee ud i en storm af negativ omtale.

Beskyldninger om skjulte prisstigninger og forringelser vælter ned over YouSee, som hvert kvartal må sige farvel til tusinder af kunder, som opsiger deres produkter.

Så hvorfor bliver YouSee ved med at træffe beslutninger, der vækker hård kritik?

»Der er ingen tvivl om, at YouSee er under voldsomt pres på alle områder. De forsøger at minimere omkostningerne, men det rammer ofte deres kunder, som står tilbage med en oplevelse af, at deres produkt er forringet. Det her med at fjerne fordele er det seneste eksempel,« siger John Strand, teleanalytiker og direktør i Strand Consult:

»Ligegyldig, hvilke ændringer YouSee laver, vil der altid være nogle, der er utilfredse. Så de forsøger at spare penge og gøre det på en måde, hvor de minimerer antallet af kunder, de generer. Hvis de kan finde en besparelse, der kun generer otte i stedet for ti kunder, så går de med den.«

John Strand mener dog ikke, at YouSee har været speciel dygtig til at skære de rigtige steder, og at eksempelvis Discovery-sagen har efterladt YouSee med et image, hvor de ikke ligner et selskab, der går op i kundetilfredshed.

Og det er ikke nogen god situation.

»Lige nu ser det ud, som om kortsigtet profit vejer tungere end hensynet til de mange kunder, YouSee trods alt har tilbage. Fokus er mere på at skabe værdi til den australske kapitalfond og de danske pensionskasser, der ejer YouSee, end på kunderne,« siger John Strand:

»Nu kommer en masse YouSee-kunder hjem fra ferie og opdager den her seneste varsling om fordele, de mister, og det skal nok skabe noget støj. Det er, som om YouSee nærmest opsøger dårlig omtale.«

I det seneste regnskab fra TDC pegede meget i retning af, at butikken er under pres.

Ifølge Berlingske fortsatte YouSee i første kvartal af 2021 med at tabe tv-kunder – 18.000 var forsvundet på tre måneder.

Samtidig var omsætningen dalet fra 4,126 milliarder kroner i første kvartal af 2020 til 3,982 milliarder kroner i første kvartal af 2021.

For at gøre op for det tab havde TDC gennemført en lang række hårde besparelser.

Blandt andet ved at skære 13,7 procent af udgifterne i Nuuday, som har YouSee under sig.