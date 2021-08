Torsdag eftermiddag måtte Københavns Politi rykke ud til Brøndby Havn.

Her var to personer nemlig blevet set sejle stærkt og hasarderet på jetski.

Det oplyser Københavns Politi, der modtog anmeldelsen klokken 16.21, til B.T.

»Sådan en sag tager vi meget alvorligt og seriøst, og derfor rykkede vi ud med vores patruljer,« oplyser vagtchef Thomas Hjermind til B.T.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Politiet sejlede ud i Brøndby Havn og fik fat i to personer, hvorefter den ene blev kortvarigt anholdt.

Der er ingen tilskadekomne i sagen, men Thomas Hjermind understreger, at de tager sagen alvorligt.

»Der er tale om sejlads tæt på både og mennesker, så derfor ser vi med alvor på sagen,« slår han fast.

Politiet efterforsker i øjeblikket sagen for at få klarlagt, hvad der er sket, og om de to personer har relation til den hændelse, som anmelder har set.