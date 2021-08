Mens hele landet var påvirket af nedlukninger og coronarestriktioner i store dele af 2020, væltede pengene ind i landets supermarkeder.

De havde åbent, mens stort set alle andre havde lukket, og det resulterede i et rekordår for dagligvarebranchen, som voksede med otte procent svarende til et stort milliardbeløb. Men nu er festen slut. Og det kan være godt nyt for dig.

De tre seneste måneder er supermarkederne gået tilbage i omsætning hver eneste måned i forhold til året før.

I juni 2021 var supermarkedernes samlede omsætning faldet med 2,8 procent i forhold til juni 2020.

I perioden april, maj, juni er faldet på samlet 4,7 procent i forhold til sidste år, viser tal fra Danmarks Statistik.

»Det bliver en massiv udfordring for dagligvarekæderne at se, hvordan de kan fastholde noget af det, de vandt i 2020, som på mange måder var et helt vildt år økonomisk,« siger Mogens Bjerre, lektor på CBS:

»Forbrugerne vender lige nu tilbage til de mønstre, vi havde før pandemien – eksempelvis ved at spise mere ude. Derfor skrumper omsætningen i supermarkederne måned for måned, og det gør jo bare den indbyrdes kamp om at fastholde kunderne endnu mere intens.«

Efter flere rekordregnskaber har en lang række supermarkedskæder meldt ud, at de sigter efter at fastholde det vundne terræn – eller i hvert fald noget af det.

Men det bliver en hård nød at knække, vurderer Mogens Bjerre.

Og det kan ende som en positiv ting for kunderne.

»Vi kommer til at se en del værktøjer komme i brug. Det bliver via prissætning, men jeg tror også, at det kommer til at handle meget om at lave nye serviceløsninger til kunderne for at gøre sig mere attraktiv,« siger Mogens Bjerre.

Meget tyder altså på, at der kan være lagt op til et udskillelsesløb de kommende måneder.

»Mange af de her kæder har selvfølgelig regnet ind, at omsætningen i 2020 var exceptionel på grund af corona. De vil være klar over, at omsætningen falder i år,« siger Mogens Bjerre:

»Men det kan godt blive ret aggressivt. I og med at 2020 var så godt et år, er der mange kæder, der er blevet polstret godt. Så spørgsmålet er: Hvem er villig til at investere mest i at beholde markedsandele? Vi kan hurtigt komme til at se en kamp på kapital.«