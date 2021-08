Den danske tekstilkæde Stof & Stil skifter navn til Selfmade.

Den 40-årige gamle familievirksomhed laver nemlig et nyt butikskoncept, som skal gå ud over landets grænser. Med en ny generation bag roret ønsker virksomheden at erobre udlandet.

Det skriver RetailNews.

Det er brødrene Alexander og Michael Lerche, der i dag driver virksomheden. En virksomhed de overtog fra deres forældre Marianne og Peter Lerche, der også stiftede virksomheden i sin tid.

Dengang kaldte de den Peters Resthal. Det navn blev i starten af 1990'erne ændret til Stof & Stil. Og nu er tiden så kommet til endnu et navneskift.

»Hvis du ser på, hvad navnet ’selfmade’ betyder, er vi selfmade. Helt fra starten, da Peter og Marianne Lerche startede virksomheden, var det, fordi de fik en god idé og startede forretningen selv. Vi har selv designet alt – klippeborde, design på stoffet osv. Alle vores kunder er også ’selfmade’, fordi de selv skal hjem at kreere,« siger landechef i virksomheden, Kirsten Hyldgaard, og tilføjer mere muntert:

»Og så er det fantastisk heldigt, at alle kunder i alle lande kan udtale det.«

Den første butik med det nye navn er netop åbnet i Kolding. Butikkerne i resten af landet må vente lidt endnu, før facaden får nye navnskilte.

Udover at have skiftet navn har kæden også opdateret sit koncept en smule.

Fremover vil butikkerne og de ansatte lægge endnu mere vægt på at inddrage kunderne i gør-det-selv-projekterne.

Kæden vil derfor hyre kreative ansatte med store kompetencer i sy, strik, DIY og design. Derudover vil de nye butikker blive opbygget med kreative arbejdsstationer.

Virksomheden har butikker i både Danmark, Sverige og Tyskland.