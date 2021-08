På papiret ligner det bare et spørgsmål om ét navn og to identiske underskrifter.

Men i virkeligheden gemmer det på meget større problemer. Og i årevis har ingen opdaget de ulovlige dobbeltroller, som har givet topadvokaten Anders Hvass magten over værdier for hundredvis af millioner.

Angiveligt heller ikke revisionsvirksomheden Egon Pedersen, som har haft ansvaret for regnskaberne og skulle have stoppet det. At det er blevet overset, undrer selv revisorernes egen brancheforening sig over.

»Det er en klokkeklar ulovlig ledelse,« konstaterer revisorformanden, Per Kristensen.

Advokat Anders Hvass, forsvarer for Jacob Winther, udtaler sig til pressen foran byretten 21. oktober 2010. Foto: Marie Hald

B.T. har tidligere afsløret, hvordan topadvokaten Anders Hvass i otte år i strid med loven har haft dobbeltroller i den velhavende Peter og Emma Thomsens Legatfond, som ejer flere hundrede lejligheder centralt på Frederiksberg. I den periode har Anders Hvass både været bestyrelsesformand, direktør, jurist og administrator.

Han har praktisk talt holdt opsyn med sit eget arbejde og tjent over ni millioner kroner alene i årene 2017-2020.

I alle årene har Anders Hvass' navn stået med underskrift på to felter i årsregnskaberne. Det er ét felt for meget ifølge loven.

Men selvom det står sort på hvidt, har mindst to forskellige revisorer godkendt det. Det er både stifteren, Egon Pedersen, og senere også hans efterfølger, Mads Jensen.

Det burde ikke kunne lade sig gøre. Det er ulovligt Per Kristensen, formand i Foreningen Danske Revisorer

Revisoren Mads Jensen slår sig ellers op på netop erfaringer med selskaber, fonde og bestyrelser. Det samme gør højesteretsadvokaten Anders Hvass, som er manden med magten. Men han kalder det blot for en fejl.

»Jeg kunne jo have rettet fejlen ved at strege denne titel over, når regnskaberne blev underskrevet – men det gjorde jeg ikke. Og hvad så?« siger han.

Anders Hvass fastholder også, at han aldrig er blevet valgt som formand for bestyrelsen i fonden. Men papirspor i sagen, som B.T. har set, viser dog, at han i praksis har været det og kaldt sig selv det.

Med den magt fik han i sit første år blandt andet ansat revisionsvirksomheden Egon Pedersen, som på det tidspunkt også lavede regnskaber for hans hustru.

I adskillige årsrapporter for Peter og Emma Thomsens Legat og datterselskabet Løvgården A/S fremgår dobbeltrollerne. I fonden har Anders Hvass været bestyrelsesformand, samtidig med at han har været bestyrelsesformand i Løvgården A/S, hvor han også er direktør. Foto: B.T.

Det var også under Anders Hvass' ledelse, at revisor Mads Jensen i 2019 pludselig skiftede rolle. Han gik fra at godkende regnskaberne til at blive tilbudt en plads som bestyrelsesmedlem og direktør i ejendomsselskabet Løvgården på Frederiksberg, som fonden ejer.

Stillingerne indbragte ham ikke mindre end 872.566 kroner i honorarer i 2020.

Spørger man formanden i Foreningen Danske Revisorer, Per Kristensen, så er der tale om et brud på revisorloven og en overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen. Det er derfor også dybt beklageligt på branchens vegne, konstaterer han. For revisoren er den eneste, som kan holde øje med ledelsen.

»Revisoren er statsautoriseret, så selvfølgelig burde han kende reglerne.«

Sagen overrasker ligeledes Caspar Rose, advokat og associate professor på CBS.

»Det er noget, som både bestyrelsen og revisoren burde have været opmærksom på.«

Det undrer også Per Kristensen, at det er gået under radaren i flere år hos myndighederne.

»Det burde ikke kunne lade sig gøre. Det er ulovligt,« siger han om dobbeltrollerne.

Jeg er ikke spor inhabil overhovedet Anders Hvass, advokat

Men forklaringen er, at bestyrelsen med Anders Hvass i spidsen aldrig har informeret Erhvervsstyrelsen om, at han er formand, som man skal. Det har derfor ikke været officielt registreret.

Det fik bestyrelsen også kritik for af Erhvervsstyrelsen, som opdagede problemerne i forbindelse med en kulegravning af fonden i 2019-2020. I afgørelsen blev bestyrelsen kritiseret for at overtræde erhvervsfondsloven. Siden er forholdene blevet bragt i orden.

Ifølge Per Kristensen fra Foreningen Danske Revisorer kan regnskaberne med fejl i få konsekvenser.

»De beslutninger, som ledelsen har truffet i den periode, vil være ugyldige. Hele bestyrelsen bliver også holdt ansvarlig og kan være erstatningspligtig,« siger Per Kristensen.

B.T. har spurgt Mads Jensen ind til de mange års regnskaber med ulovlig ledelse. Men han har ingen kommentar.