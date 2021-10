Hvad er det egentlig, der foregår med priserne på diesel og benzin lige nu?

Det spørgsmål stiller rigtig mange danskere sig i disse dage, hvilket mailindbakken hos B.T. eksempelvis vidner om. Priserne stiger ganske enkelt hver eneste uge.

Over et år er listeprisen for en liter benzin steget med 22 procent, mens listeprisen for diesel er steget med 30 procent, viser tal fra Drivkraft Danmark.

»Det er historisk høje priser, forbrugerne møder lige nu. Jeg har været i den her branche i 35 år, og jeg har sjældent set så markant en udvikling på så kort tid,« siger Anders Knudsen, markedsdirektør i OK Benzin.

Priserne er faktisk så høje lige nu, at der kan blive tale om en relativt markant ekstraregning til danske bilister.

Fortsætter priserne på det her niveau, vil ejerne af benzinbiler se ind i en årlig ekstraregning på 2.800 kroner sammenlignet med gennemsnitspriserne i 2020, viser beregninger fra Sydbank for B.T.

Ejere af dieselbiler vil ud fra samme præmisser stirre ind i en ekstraregning på 1.400 kroner over et år.

»Vi er tæt på at være på det højeste prisniveau nogensinde, og det atypiske er, at priserne er steget så hurtigt. Vi er gået fra rigtig lave priser i midten af 2020 til de højeste niveauer nogensinde lige nu,« siger Søren Kristensen, cheføkonom i Sydbank.

Det er i høj grad bevægelser ude i den store verden, der driver udviklingen.

»Grundlæggende er det en cocktail af, at der er rigtig stor efterspørgsel på olie, efter økonomierne rundt i verden er åbnet op efter corona, mens dem, der producerer det, ikke så gerne vil skrue op for produktionen,« forklarer Søren Kristensen:

»Da coronakrisen var på sit højeste, og priserne faldt markant, skruede de 13 OPEC-lande ned for produktionen. Nu er man meget langsom til at skrue op igen. Som det er nu, kommer vi ind i 2022, før priserne falder igen.«

Anders Knudsen fra OK Benzin forklarer:

»Da corona startede i april 2020, lå råolieprisen omkring 20 dollar pr. tønde. Den pris er i dag 83 dollar. Tager du udviklingen fra starten af 2021 til i dag, er det steget fra 50 dollar til 83 dollar. Samtidig er værdien af dollaren, som stort set al olie handles i, steget med seks procent,« forklarer Anders Knudsen:

»Det er storpolitiske årsager, der gør, at priserne stiger på den her måde. Og lige nu vil jeg ikke vurdere, at vi ser ind i et prisfald på råolien lige foreløbig, men jeg ved det simpelthen ikke.«

Lidt lys er der dog i mørket.

OPEC-landende, som er de 13 lande, der storproducerer olie, meldte i denne uge ud, at man nu agter at producere 400.000 ekstra tønder olie om måneden.

»Det skulle selvfølgelig gerne stoppe de her stigninger,« siger Søren Kristensen:

»Men jeg tror ikke på, at priserne stiger frem mod jul. Vi skal nok ind i 2022, før de reelt er faldet.«