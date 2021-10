Statsadvokaten anker dom over fire medlemmer af Levakovic-familien med krav om udvisning for bestandigt til to af de tiltalte. Det skriver Statsadvokaten i København på Twitter.

I retten i Glostrup blev de fire medlemmer af Levakovic-familien idømt fængselsstraffe for en række tricktyverier og hjemmerøverier mod ældre mennesker.

To af de tiltalte – brødrene Jimmy Levakovic og Dollar Levakovic – blev idømt henholdsvis fem år og seks måneders fængsel samt tre år og seks måneders fængsel.

Oveni deres fængselsstraf blev de udvist med et indrejseforbud gældende i ni år.

Ovenfor kan du se, hvilke Levakovic-medlemmer der er udvist af Danmark.

Udvisningen af Jimmy og Dollar Levakovic vil Statsadvokaten nu have udvidet til at gælde for altid.

Advokat Michael Juel Eriksen, der er forsvarer for Jimmy Levakovic, siger til B.T., at de nu vil anke sagen til frifindelse.

»De ville oprindeligt have nedlagt påstand om 16,5 års fængsel til min klient, men han endte med en tredjedel, blandt andet fordi han blev frikendt for tre røverier. Det har de ikke været tilfredse med, så er det klart, at så anker vi også, for han har for så vidt påstået sig frikendt også for tricktyverierne,« siger Michael Juul Eriksen.

Anken fra begge sider betyder, at hele sagen nu skal starte forfra i landsretten. Det betyder, at de øvrige tiltalte også kan risikere en højere straf, end den de fik i byretten.

Sagens anklager havde krævet højere straffe end dem, der blev givet, blandt andet med henvisning til §81D, der giver dobbelt straf for kriminalitet, der bliver begået i forbindelse med covid-19.

Brødrenes fætter Santino Levakovic blev idømt henholdsvis to år og ni måneders fængsel og kunne som den eneste forlade retten uden at skulle afsone med det samme.

Deres tante Silvia Winther fik fem års fængsel. Hun var den eneste, der blev dømt for røveri.

Hverken Santino Levakovic eller Silvia Winther kunne udvises, da de begge har dansk statsborgerskab.