Faldende aktiekurser, høj inflation og stigende renter. Starten på 2022 har været en sløj omgang for de fleste danske pensionsopsparere.

Lige nu vil mange pensionsopsparere opleve, at afkastet er gået i rødt, hvis de logger ind på deres pensionsselskab og tjekker årets afkast.

En typisk pensionsopsparer, der havde en million kroner på opsparingen ved årsskiftet, har tabt omkring to procent af opsparingen svarende til cirka 20.000 kroner frem til nu.

Det viser tal fra Danmarks største pensionsselskab, PFAs, populære og udbredte markedsrenteprodukt med en middelhøj risikoprofil, hvor 75 procent af opsparingen investeres i produkter med høj risiko, primært aktier.

En del af forklaringen på nedturen skal findes på den anden side af Atlanten, forklarer PFAs chefstrateg, Tine Choi Danielsen.

Den amerikanske centralbank har nemlig sat renterne op for at tæmme den høje inflation i USA og har samtidig signaleret, at flere rentestigninger er på vej. Det er gift for aktiemarkederne.

»Rentestigningerne har ødelagt årets start på aktiemarkederne. Når renterne går op, påvirker det den økonomiske aktivitet negativt. Hvis renterne er lave, er det billigt for virksomhederne at låne penge og øge aktiviteten. Når renterne bliver sat op, sker det modsatte,« siger hun.

Herhjemme er det ledende C25-aktieindeks med topaktier som Mærsk og Novo Nordisk faldet knap 10 procent siden nytår.

Tine Choi Danielsen, chefstrateg i PFA. Foto: Pressefoto Vis mere Tine Choi Danielsen, chefstrateg i PFA. Foto: Pressefoto

Lignende fald ser man på aktiemarkederne i store dele af verden, og det afspejler sig i negative afkast til danske pensionsopsparere, da pensionsselskaberne investerer en stor del af pensionsopsparernes penge i aktier.

Det negative afkast i år skal imidlertid holdes op mod, at 2021 var et særdeles lukrativt år, som gav en typisk pensionsopsparer i PFA et bundsolidt afkast på 15,3 procent svarende til over 150.000 kroner i afkast på en opsparing på en million kroner.

»Det er sjældent, at tingene bare fortsætter op i himlen,« konstaterer Tine Choi Danielsen.

Hun har dog en klar forventning om, at den dårlige start på 2022 vil blive mere end opvejet af positive afkast senere på året.

Pensionsopsparere med et højrisikoprodukt, der stort set kun er sammensat af aktier, kan formentlig se frem mod et samlet afkast på 5-10 procent, når året er omme, vurderer hun:

»Vi forventer, at aktiemarkedet vil stige de her 5-10 procent i år, og har man et pensionsprodukt med den højeste risikoprofil, vil man stort set få et afkast, der afspejler aktiemarkedet 1:1. Har man en lavere risikoprofil, vil afkastet blive mindre.«

Aktiemarkedet og afkastet til de danske pensionsopsparere kan dog overraske positivt, hvis den høje inflation í USA viser sig at være et midlertidigt fænomen knyttet til coronapandemien.

Hvis inflationen klinger af de kommende måneder, vil de varslede rentestigninger nemlig blive i skuffen i den amerikanske centralbank, og det vil sende aktiemarkederne op, forklarer Tine Choi Danielsen.

Også Sampension forventer at kunne levere et positivt afkast til deres kunder i år.

Her forventer man, at pensionsopsparerne kommer ud af 2022 med et afkast på omkring fire-seks procent svarende til 40.000-60.000 kroner for en opsparing på en million kroner.

Med de udsigter er der ifølge Tine Choi Danielsen ingen grund til at justere i den risikoprofil, den enkelte pensionskunde har valgt:

»Vi kommer til at se større udsving på aktiemarkederne i år end sidste år. Men man kan læne sig trygt tilbage i stolen og holde sig til den risikoprofil, man har valgt.«