Silas Holst, der lige nu danser for fuld skrue i Vild med Dans, kommer nu også til Aarhus.

Og her er det ikke kun ham eller kendte danskere, der skal have sved på panden, han vil nemlig danse med alle dem, der ikke tror, de kan.

»Mit mantra er, at alle kan lære at danse. Så det er lavet til alle dem, der sidder derhjemme og ikke tror, de kan eller ikke tør,« siger han til B.T. Aarhus.

Undervisningen bliver 35 minutters koreografilæring og derefter 25 minutter til at fyre den af, som han siger.

Og ifølge Silas Holst, er det faktisk hans yndlingsarbejde.

»Jeg kan bedst lide at arbejde med mennesker, der ikke har danset før. Når folk indser, at det kan de faktisk godt, gud, det giver en dejlig glæde, som jeg elsker at være en del af,« siger han.

Og ifølge den garvede danser, skal man nok heller ikke regne med at blive verdensmester på en time. Til gengæld skal man svede, grine og have det sjovt.

Men det er ikke den eneste grund til, at Silas Holst glæder sig til at besøge Smilets By. Han elsker nemlig byen.

»Jeg kan bare pivgodt lide byen. Der er et andet overskud, end der er i mange andre storbyer. Folk er væsentligt mere smilende, der er bare en god vibe,« siger han om byen.

Arrangementet løber af stablen 9. oktober og vil stå på koreografi fra Dirty Dancing og Tina Turner The Musical.

Selvom konceptet er lavet, så nybegyndere også kan være med, er man altså også velkommen, hvis man har danset mange år, understreger Silas Holst.

Man kan købe billetter her.