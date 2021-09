Aftenen og natten har stået i genåbningens tegn, og det betød også, at Østjyllands Politi fik travlt i nattelivet.

Genåbningen har nemlig givet anledning til en del travlhed i restaurationsmiljøet, hvor der har været mange mennesker.

Og det var altså ikke alle de festglade aarhusianere, der opførte sig lige pænt. Derfor røg 14 personer i detentionen.



Klokken 21:22 blev politiet kaldt til Langelandsgade i Aarhus C, hvor en beruset 55-årig mand fra København var meget højrøstet.

Da politiet kom frem, var han absolut ikke interesseret i at tale med betjentene.

»Fuck dig, din idiot,« råbte han blandt andet, fortæller Per Bennekov, vagtchef ved Østjyllands Politi.

Manden truede også betjentene, da de anholdt ham. Her sagde han, at han ville komme og slå dem ihjel senere.

»Manden bliver efterfølgende undersøgt af en læge på stationen, hvor han også uddeler to knytnæveslag til to politibetjente,« fortæller Per Bennekov.

Lørdag morgen, da manden blev løsladt, var han kølet ned og så frem til at komme hjem. Han tager fra Smilets By med to sigtelser for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og for vold mod tjenestemænd.

Nattelivet har igen åbnet op for fuld skrue, og det har altså ført til flere sigtelser. Foto: Martin Sylvest Andersen Vis mere Nattelivet har igen åbnet op for fuld skrue, og det har altså ført til flere sigtelser. Foto: Martin Sylvest Andersen

På restauranterne ved Åboulevarden gik det heller ikke stille for sig.

Klokken 23:23 kom en patrulje frem til en beværtning, hvor en 20-årig mand af ukendte årsager ville slås med dørmændene.

»Han slår ud efter dørmændene og er tydeligt påvirket af spiritus, så han blev taget med i detentionen,« siger Per Bennekov.

Manden fik en enkelt sigtelse for overtrædelse af restaurationsloven.

Det samme gjorde en 24-årig mand klokken 00:25, da han begyndte at slå på flere gæster på en beværtning ved åen.

De 14 personer kom alle til afsvaling i detentionen – dels for beruselse og dels for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, hvor de sov rusen ud.

De er formentlig vågnet op til en morgen med slemme moralske tømmermænd.