Mundbind og toiletpapir er to af de varer, der i særlig grad beskriver danskernes forbrug i 2020.

Men nu er vi 'på vej tilbage', som inden nedlukningen.

Det fortæller Lars Aarup, der er kommunikations- og analysechef hos Coop, til B.T.

Han lægger ud med at afsløre de tre ting, der virkelig bonnede ud under coronapandemien:

»Salget af rengøringsartikler steg markant. Og så var det tydeligt, at folk i højere grad begyndte at bage, så vi solgte mere sukker og smør – og også vores bagerier har haft mere travlt. Og så er der alt, hvad der hedder hobby. Kreativt legetøj, puslespil og malebøger kom i høj kurs,« fortæller han.

Og så skete der endnu en ændring i danskernes handlemønstre, da grænselukningen til Tyskland kom.

»Sodavand, slik, chokolade, spiritus og øl steg temmelig voldsomt. Faktisk med 40 procent,« fortæller Aarup.

Og så kommer vi til i år, hvor corona er ved at slippet taget.

Ifølge Coop-koncernen, der består af mere end 1.000 butikker, har sommeren dog ikke været, som den plejer. De mener, det skyldes, at mange danskere ikke er rejst til udlandet på sommerferie, fordi coronasituationen har været usikker i de måneder, hvor folk plejer at booke rejsen.

»Vi mærker, at mange danskere ikke er rejst ud, fordi der er et øget salg af stort set alt. Og især langs kysterne, hvor folk er rykket i sommerhus,« fortæller Lars Aarup og fremhæver én vare, der i den grad bliver solgt meget af.

Rosé. Salget af rosé fortsætter nemlig med at slå rekorder. Mest begejstrede er danskerne for den rosa drik, når solen skinner, og særligt kvinder.

Men ellers oplever Coop-koncernen nu en stille og rolig tilbagevendelse som inden corona.

»Vi er på vej tilbage til de mønstre, som man så i 2018 og 2019,« fastslår Aarup og nævner salget af kød.

Under nedlukningen, hvor man ikke kunne gå ud og spise, oplevede Coop, at der blev solgt mere 'tungt' kød som svine- og oksekød.

»Det var tydeligt, at folk begyndte at lave mere mad derhjemme, fordi der blev solgt mere af alle råvarer. Alt, hvad der bruges til at lave mad fra bunden,« fortæller Lars Aarup.

Brugte du mere tid på madlavning under nedlukningen?

Men nu bliver 'det tunge kød' i høj grad skiftet ud med 'lettere kød':

»Vi køber mere kylling og færre store stykker kød. Og så spiser vi også mere grønt igen,« siger han.

Men der er også en række vaner, som danskerne pådrog sig under coronapandemien, der bliver holdt fast ved:

»Vi sælger stadig mange bageartikler, så danskerne er stadig glade for nybagte boller i hjemmet,« siger han.

Og så slutter vi af med en glædelig nyhed. Coop-butikkerne rundt om i landet er nemlig begyndt at sælge mange festartikler igen.

»Vi er begyndt at sælge chips, vin, drinksmix, flag og alt, hvad man skal bruge til en fest, igen. Det er dejligt at se,« siger Aarup.