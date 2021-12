I sidste weekend stod 42-årige Rikke Christensen klar foran Netto klokken 7.00 i Odense for at få fingrene i nogle billige flæskestege.

Og det er langtfra første gang, at Rikke Christensen er på tilbudsjagt.

»Jeg er på ressourceforløb og har ikke så mange penge. Så hver uge kigger jeg på, hvor der er tilbud på de ting, vi har brug for,« siger hun.

I øjeblikket er det især tilbud på flæskesteg, fløde og smør, som Rikke Christensen har blikket stift rettet imod.

Som B.T. i den seneste uge har beskrevet, er der udbrudt en priskrig på de populære dagligvarer til julen, som har fået priserne til at rasle ned til et historisk lavpunkt.

En priskrig, som Rikke Christensen nyder stor glæde af.

»At priserne er så langt nede, overrasker mig. Det gør, at jeg lige køber fire pakker smør mere, end jeg havde gjort ved et almindeligt tilbud,« forklarer Rikke Christensen.

»Jeg har også købt tre flæskestege, så vi har en, vi kan hygge os med i december og to til fryseren, som vi kan bruge i de måneder, hvor pengene er små.«

Ifølge Mogens Bjerre, lektor på CBS, er der mange, der gør som Rikke lige nu.

»Der er mange, der fylder både fryser og køleskab lige nu, for priserne er vitterligt i bund på en lang række varer. Det er en gylden tid for mange forbrugere, en form for gavebod nærmest, så det er forståeligt, hvis man ikke har så mange penge at gøre med,« siger Mogens Bjerre.

Han appellerer dog også til, at man tænker sig om.

»En del kan måske med fordel lige løfte blikket, når de står i tilbudsrusen i butikken. Man ser jo almindelige mennesker med 10-12 pakker smør, fordi det er billigt. Der skal man måske lige tænke sig om og være opmærksom på madspild,« siger Mogens Bjerre.

Køber du også flæskesteg til fryseren lige nu?

Men man kan med fordel købe lidt ekstra af tilbudsvarerne og fylde fryseren, forklarer fødevareekspert Michael René.

»Hvis man tager forbehold for, at det kan få en lidt ringere kvalitet, når det har været nedfrosset, kan man sagtens gøre det,« forklarer han.

»Man mister noget af saften og smagen i kødet, når man fryser det. Ligesom optøet fløde ikke egner sig til at blive pisket.«

Ifølge Fødevarestyrelsen kan fløde og smør holde sig tre måneder i fryseren, mens holdbarheden på svinekød er 3-6 måneder i fryseren.