På Tuelsøvej i Sorø stod en villa i flammer natten til fredag – cirka klokken 4.30.

»Der er kraftig røgudvikling og brand, da vi lander,« lyder det fra vagthavende ved Slagelse Brand og Redning Sorø John Jensen.

Han fortæller, at familien selv kom ud, men at de var inde i huset for at finde deres kat.

Den fik førstehjælp med en lille iltmaske og overlevede.

Foto: presse-fotos.dk

»Vi er i gang med efterslukningen nu,« siger John Jensen.

Han kender ikke årsagen til branden endnu. Det skal undersøges senere. Dog kategoriseres branden som en »fuldt udviklet rumbrand.«

»Den ene ende af bygningen er helt udbrændt,« afslutter han.

B.T. følger sagen.