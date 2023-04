Lyt til artiklen

De danske forbrugere kan nu glæde sig over, at det bliver billigere at handle ind hos flere af de store supermarkedskæder.

Torsdag meddelte branchens største spiller Salling Group, at koncernens kæder Netto, Bilka og Føtex sparker gang i en periode med prisfald, som kommer til at køre året ud.

Fredag har den norske kæde Rema 1000 meldt tilsvarende ud, og nu følger Danmarks næststørste dagligvarekoncern i konkurrenternes fodspor.

Coop sætter tilsvarende priserne ned i alle sine kæder fra næste uge, hvilket vil sige i Coop 365, Superbrugsen, Dagli'Brugsen og Kvickly. Det bekræfter Coops informationsdirektør Jens Juul Nielsen i en mail til B.T.

Det er nogle af de varer, der er steget allermest i pris det seneste år, som de store dagligvarekoncerner sænker priserne på.

Varer som Kærgården, Lurpak, mælk og forskellige oste er sat ned i pris i Netto, Føtex og Bilka, lød det torsdag fra Salling Group, som angav konkret 31 mejeriprodukter, hvor priserne er sat ned.

At det netop er mejeriprodukter, der falder først i pris, er ikke nogen tilfældighed.

»Det er på mejeriprodukter, vi kan se starten på prisfald. Vi kan se, at der er en overproduktion af mælk i forhold til, hvad markedet kan bære, og at afregningsprisen falder hos landmændene. Så mejerivarer bliver der, kunderne vil opleve prisfald først,« lød det torsdag fra Henrik Vinther Olesen, der er kommunikations- og CSR-ansvarlig i Salling Group.

Også Lidl har varslet prisfald på forskellige mejeriprodukter og angivet, at det sker, fordi leverandørerne sænker priserne.

»Vi er glade for, at branchen nu følger trop og begynder at sænke priserne på udvalgte basisvarer, præcis som vi gjorde for over en måned siden. Lidl bliver ved med at være prisaggressive, og det er altafgørende, især med den konkurrence der er på det danske marked,« udtaler indkøbsdirektør, Rasmus Pape, i en mail til B.T. og fortsætter:

»Som vi tidligere har sagt, så har vi set toppen af prisstigningerne og forventer, at priserne vil falde i de kommende måneder blandt andet på flere mejeriprodukter.«

Hps Dagrofa, der ejer kæderne Meny, Spar og Letkøb, er der ingen konkrete meldinger om prisfald. Men man forsøger i forhandling med leverandørerne at 'holde priserne nede i det omfang, det er muligt'. Det skriver kategoridirektør i Dagrofa, Michael Christensen, i en mail til B.T.

B.T. har også kontaktet onlinesupermarkedet Nemlig.com for at høre, om de sænker priserne, men virksomheden er endnu ikke vendt tilbage.

Selvom råvarepriser har været faldende gennem mange måneder, har de seneste måneders inflationstal fra Danmarks Statistik alligevel vist kontinuerlige prisstigninger i supermarkederne.

Salling Group afviser imidlertid, at prisfaldet kommer for sent.

»Vi opererer på baggrund af den virkelighed, vi møder. Det er nu, at vi ser en bevægelse ned i pris, og nu tør vi tro på, at det her er starten på noget, der bliver større. Vores løfte til dig og til forbrugerne er, at vi vil gøre alt for at få priserne ned,« udtalte kommunikationsansvarlig Henrik Olesen torsdag til B.T.