Så er der gang i prisnedsættelser i de danske supermarkeder.

Torsdag fortalte Salling Group i et interview med B.T., at koncernens kæder, Netto, Bilka og Føtex er gået i gang med at sænke priser og angav konkret 31 mejeriprodukter, hvor priserne er sat ned.

Nærmest samtidig faldt priserne hos konkurrenten Rema 1000 – på samme produkter.

Da B.T. fanger Rema 1000's kommunikationschef Jonas Schrøder fredag morgen, bekræfter han, at Rema 1000 har sat priserne ned på en lang række mejeriprodukter.

»Arla har sænket prisen, og så sender vi det videre ud til kunderne. Så jeg kan godt bekræfte, at vi har sænket priserne på en del mejerivarer,« siger Jonas Schrøder:

»Vi har hele tiden haft den holdning, at vi ikke skal vælte mere over til kunderne, end samme niveau som de stigninger, vi har fået. Så derfor sænker vi priserne.«

I interviewet med B.T. torsdag forklarede Henrik Vinther Olesen, kommunikations- og CSR-ansvarlig i Salling Group, at prisnedsættelserne er 'starten på en bevægelse', og at der kommer flere prisnedsættelser 'i ryk' resten af året.

Så langt er Jonas Schrøder ikke klar til at gå.

»Det er svært at spå om fremtiden. Jeg er imponeret over, at Salling Group kan det,« siger Jonas Schrøder og fortsætter:

»Selvfølgelig gør vi, hvad vi kan for at få priserne ned, når vi forhandler med leverandørerne. Men det er jo svært at vide, hvad fremtiden bringer. Vi kan se i de store tal, at inflationen er aftagende. Og det forventer vi da også vil påvirke vores leverandøreres priser.«

Hvilke varegrupper, der eventuelt også står til at falde i pris, vil Jonas Schrøder ikke forholde sig til.

»Fremtidige priser kommenterer vi ikke af konkurrencehensyn.«