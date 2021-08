Det blev pludselig voldsomt meget dyrere at få koteletter, frikadeller, flæsk og medisterpølse, da priserne for svinekød i 2019 og et stykke ind i 2020 skød voldsomt i vejret i landets supermarkeder.

Svinebønderne kunne pludselig sælge deres svin 60 procent dyrere end bare et år tidligere på grund af vild efterspørgsel fra Kina, og det ramte de danske forbrugere som en hammer. Nu er billedet vendt. I hvert fald for svineproducenterne.

Da priserne steg kraftigt, startede de på omkring 8,30 kroner kiloet i starten af 2019 og var omkring 14 kroner kiloet, da svinebønderne kunne få allermest for deres svin.

Siden er priserne så faldet igen, og de seneste syv uger er det gået så stærkt, at svinebønderne er gået fra at kunne tage 11,90 kroner kiloet til 9,10.

Altså, en kilopris tæt på den i starten af 2019, før eksporteventyret til Kina for alvor stak af.

Men selvom den pris, svinderbønderne får for deres svin, er faldet, er priserne i supermarkederne ikke fulgt med ned i tilnærmelsesvis samme tempo.

Et par eksempler:

I starten af 2019 kostede et halvt kilo hakket grisekød i de fleste supermarkeder 22,95 kroner.

I starten af 2020 var det steget med 61 procent til 36,95. En stigning, supermarkederne begrundede med voldsomt stigende priser hos svinebønderne.

Siden er prisen for 500 gram hakket svinekød faldet med to kroner til 34,95. Et fald på godt 5 procent, mens svinebøndernes priser er faldet med knap 43.

Så er der koteletter. I starten af 2019 kostede 500 gram klassiske fadkoteletter 29,95 kroner. I starten af 2020 var det steget med 43 procent til 42,95.

Siden er det faldet til omkring 36,95 – et fald på 23 procent, mens svinebøndernes priser er faldet med 43.

Så selvom priserne hos svinebønderne nærmer sig udgangspunktet, betaler du stadigvæk noget nær top-pris i supermarkedet.

»Det handler om købmandskab. Supermarkederne har vænnet kunderne til de her høje priser, og derfor kan de score store avancer, fordi det er svært for kunderne at gennemskue, at priserne nok bør falde en del lige nu,« siger Henning Otte Hansen, seniorrådgiver ved sektion for produktion, markeder og politik ved Københavns Universitet:

»Når priserne hos svinebønderne stiger, ser vi typisk, at priserne i supermarkederne stiger ret hurtigt derefter. Når de falder, går der ofte længere tid, før de falder i supermarkederne. Der kan godt gå et par år.«

Han mener ikke, at danskerne kan gøre sig forhåbninger om, at priserne rammer samme niveau som i starten af 2019 igen.

Hakket svinekød er steget kraftigt i pris. Foto: Kristoffer Juel Poulsen

»Man har fået opdraget kunderne til at betale de her høje priser. Sænker du dem til halvdelen af, hvad de er nu, så ser det jo billigt ud for kunden, selvom det fortsat er en del over niveauet i starten af 2019. Selvom priserne nok falder det kommende år, tror jeg ikke, de kommer tilbage til udgangspunktet.«

I Coop advarede man i 2020 svinebønderne mod at tage for meget for svin i Danmark, fordi prisstigninger kunne få kunderne til at søge mod andre kødtyper i stedet for.

I Coops butikker har man dog ikke sænket priserne tilbage til niveauet fra starten af 2019.

I en mail forklarer informationsdirektør Jens Juul Nielsen, at den pris, Coop betaler slagterierne for svinekød, endnu ikke er faldet tilbage til niveauet, før svinebøndernes eksportseventyr til Kina for alvor tog fart.

Men:

»Vi følger det naturligvis tæt og presser slagterierne for lavere indkøbspriser. Vi forhandler med dem løbende. Deres modargumenter er, at alle øvrige elementer er stigende, eksempelvis emballage, transport osv.,« skriver Jens Juul Nielsen.

Han vil ikke spå om, hvordan priserne udvikler sig den kommende tid, men garanterer, at Coop vil arbejde for at få billigere svinekød ud til kunderne.

I Danish Crown-slagterierne har pressechef Jens Hansen følgende kommentar til situationen:

»Hvilke priser og vilkår, der er for de handler, vi laver med både detailkæderne og vores andre kunder, er ikke noget, vi diskuterer i medierne. Det er alene et forhold mellem dem og os, men det er rigtigt, at vores afregning til landmændene for deres grise er faldet over 2,50 kroner de sidste to måneder.«